Chi è il nuovo fidanzato di Miriam Leone?

Gossip – Nuovo fidanzato Miriam Leone. L’attrice catanese, classe ’85, ha vinto Miss Italia nel 2008 ed è nota anche per essere stata protagonista in molte fiction e film italiani. Tornata single, dopo la fine della storia d’amore con Davide Dileo, il famoso Boosta tastierista dei Subsonica e successivamente con Matteo Tartari, sembra che attualmente sia di nuovo fidanzata. L’attrice è stata paparazzata dal settimanale Chi con la sua nuova fiamma.

Il gossip sul settimanale Chi

Il nuovo fidanzato di Miriam è musicista

Gossip – Miriam Leone: chi è il nuovo fidanzato? Dalle notizie gossip riportate sul settimanale di Chi, in edicola questa settimana, sembrerebbe che La Leone sia stata vista a Milano in compagnia di un uomo e paparazzata. La siciliana è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. “E nei giorni della Fashion Week ha dormito in casa del suo uomo, professione musicista e performer, da dove posta i selfie sui suoi profili social” – scrive il noto settimanale di gossip.

Ecco il nome del nuovo fidanzato della Leone

Gossip – Secondo Chi il nuovo fidanzato Miriam Leone è Paolo Cerullo, musicista e performer. “In gran segreto Miriam Leone custodisce da due mesi un nuovo amore, si chiama Paolo. La coppia si è goduta un viaggio in Marocco in segreto” rivela il giornale. A quanto pare la coppia si frequenta da qualche mese. Il gossip è servito. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale dai diretti interessati.