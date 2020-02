Italiasì Sandra Milo cade e viene soccorsa da un Marco Liorni terrorizzato dall’accaduto

Sandra Milo cade, incidente a Italiasì: Liorni la soccorre, terrorizzato, panico in studio. La Milo 86 anni, ospite a Italiasì, puntata di oggi sabato 29 febbraio 2020, cade rovinosamente e piomba a terra. La Rai trema! Marco Liorni la soccorre. L’attrice è stata ospite nel programma tv di Rai1 per parlare del tema: “Sfidate la vita“. Neanche a farlo apposta. Il conduttore Marco Liorni ha dato la mano alla Milo per scendere dalla pedana, ma nonostante l’appoggio Sandra venuta meno, è scivolata ed è caduta in terra. A darle soccorso il conduttore e i tecnici in studio. Nulla di grave fortunatamente per Sandra Milo, che dopo essersi rialzata, ha subito scherzato con Marco Liorni: “Non è successo niente” ha detto subito l’attrice: “C’erano due scalini, io ne avevo calcolato uno solo. E come Cenerentola mi rimetto la scarpetta”.

Il conduttore preoccupato risponde: “Hai subito la battuta pronta. Come stai? Ti fame qualcosa?”. “Adesso no” replica la Milo. Ma come sta l’attrice dopo questo imprevisto? La caduta ha preoccupato tutti, soprattutto per la dinamica dell’accaduto. Liorni ha rassicurato il pubblico con un Tweet: “Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia!”.

Il video dell’incidente della Milo è diventato subito virale. “Caduta non di stile, ma stilosamente di #SandraMilo, poco fa da due gradini e non uno a #italiasi !! Si rialza come se nulla fosse, ma un grande spavento di Marco Liorni”, “Non è stata colpa tua a vedere in tv sembra abbia inciampato nel vestito.

Per fortuna è andata bene” – commentano sui social. In molti hanno preso la scena con ironia: “Ho come l’impressione che per 24/48 ore vedremo ovunque Sandra Milo cadere con le didascalie tipo “io quando scendo dal letto alle 7.00 di mattina”, “io quando sto per afferrare una gioia”.