ACHILLE LAURO NEWS – ACHILLE LAURO SFILATA PER GUCCI ALLA MILANO FASHION WEEK 2020 – IL GOSSIP DI OGGI – Come canta Gianni Morandi nel brano del 1985, Uno su mille ce la fa! E Achille Lauro di strada né ha fatta davvero tanta. Dalla periferia romana, ai gossip, o pettegolezzi fasulli sulla sua (leggi l’intervista qui) vita privata. Il carcere, la droga, gli amici perduti per overdose. Anche il padre venne intervisto per smentire i gossip malevoli. Infine passando per il successo in quel che è il santuario della musica italiana, ovvero, il palco del teatro Ariston di Sanremo, possiamo dire tranquillamente che il cantante romano ce l’ha fatta. Tant’è, che Achille è stato tra gli ospiti più attesi alla sfilata Gucci, che si è tenuta presso il tempio dell’alta moda, alla M.F.W.

Sfilata Gucci autunno/inverno 2020 – Gossip – Il cantante romano non poteva mancare alla Milano Fashion Week per la collezione autunno/inverno 2020-2021, ovviamente, dopo che lo stilista Alessandro Michele ha confezionato i look particolari indossati per le serate di Sanremo, da quello di San Francesco a quello finale della regina Elisabetta I Tudor. Achille indossava un tre pezzi verde con bottoni oro sul quale sposa bene la camicia azzurra e gli occhiali da sole.

Reduce del successo sanremese, Lauro consolida l'ascesa al suo successo partecipando con Gucci e Alessandro Michele alla sfilata della collezione autunno/inverno 2020. Il cantante, accompagnato da Boss Dom, è stato uno degli ospiti più attesi della seconda giornata della M.F.Week. Per la settimana della moda arrivano anche i colori di Gucci. Invece, Lauro, nel backstage, si lascia fotografare come un modello professionista. Neanche lo avesse già fatto. Gli riesce tutto naturale. Questa è la forza del successo del cantante.

Sfilata Gucci – Lo stilista romano, re dell’alta moda, è stato capace di risollevare il marchio made in italy e presentare le nuove collezioni negli eventi più importanti dell’alta moda mondiale. La collezione presentata alla MFW è la dimostrazione del successo sempre in ascesa costante.