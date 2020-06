Luigi e Elena matrimonio falso a Zanzibarsolo per il gossip? Il matrimonio a Zanzibar, questo era il gossip di pochi giorni fa i due novelli sposi si sono sposati con il rito Masai ma le nozze non hanno validità

Ieri infatti come annunciato da Amedeo Venza le immagini del matrimonio a Live Non è la D’Urso. Il matrimonio è stato celebrato a Zanzibar con rito Masai, rito che in Italia non ha valenza giuridica.

Favoloso e Elena si sono sposati senza mammà A commentare le immagini del matrimonio in studio Elena Morali neo sposina e la mamma di Luigi, Loredana Fiorentino. Lo sposo assente a causa di un’insolazione. E’ proprio sulla mamma di Luigi che l’attenzione del pubblico e dei fan.

La donna è sempre stata molto presente nella vita del figlio , assecondandolo e spalleggiandolo in tutte le decisione ed è proprio per questo che l’assenza della stessa al matrimonio ha scatenato i gossip.

Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Mario Favoloso, sempre molto presente nella vita del figlio sia che si tratti di difenderlo sia che di appoggiarlo. Una mamma a tutto tondo che durante i duri momenti che Luigi ha vissuto dopo la separazione con la Moric ha supportato il figlio in ogni modo.

Loredana ha deciso di presentarsi in studio per partecipare almeno alla messa in onda delle immagini del matrimonio dal momento che a quello reale non è stata invitata.

Mammà: “Non sono mai stata gelosa di Luigi Mario”

Il mancato invito ha suscitato parecchio interesse e scalpore nel pubblico. Sorridente davanti alle immagini della celebrazione del figlio, rigorosamente in abito bianco Loredana, ha commentato il matrimonio dichiarando: “Non sono mai stata gelosa di Luigi Mario ma questa volta forse un pochino lo sono”.

