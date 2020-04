Luigi Mario Favoloso e Elena Morali sono tornati di nuovo insieme: quarantena a casa di lui

La storia d’amore, durata soli 23 giorni, tra Luigi Mario Favoloso e Elena Morali torna a far parlare il gossip. Favoloso Morali si sono lasciati ma poi sono tornati di nuovo insieme. La coppia ha deciso di passare la quarantena insieme. Elena dopo aver lasciato la casa dell’ex fidanzato Scintilla, si è trasferita da Favoloso. Da allora i due si scambiano parole dolci e dediche affettuose sui social. Che sia sbocciato di nuovo l’amore?

Gossip, Favoloso-Morali si sono lasciati e poi ripresi, oggi stanno insieme: dichiarazioni d’amore a go go

Sono tanti i post che Favoloso e Elena hanno pubblicato in questi giorni e che non lasciano molto spazio a fraintendimenti. Dichiarazioni d’amore a go go per la coppia. “Ci sono cose a cui puoi opporti, altre a cui devi arrenderti: io voglio solo te” scrive lui su Instagram. Da una parte l’ex fidanzato di Nina Moric dichiara di sentirsi già impegnato con Elena e di aver provato sin da subito un sentimento forte per lei, tanto da farsi tatuare il suo nome in Arabo. Dall’altra parte, la Morali, afferma di aver voluto ufficializzare il rapporto, anche se potevano aspettare. “Ma sapete com’è. Quando vieni preso come un colpo di fulmine”. E aggiunge: “tra l’altro Scintilla (ex fidanzato della Morali, ndr.) ne è già a conoscenza e si sono anche parlati con Luigi”.

News Luigi Mario Favoloso e Elena Morali ultime notizie, la coppia non scoppia e finisce nel mirino del gossip. Mamma Loredana verso il GF Nip 2020

La storia d’amore “Favoloso Morali” nel mirino del gossip. La coppia non scoppia e trascorre la quarantena tra coccole e dichiarazioni al miele a non finire. Nel frattempo, un altro componente della famiglia Favoloso, si fa strada nel mondo dello spettacolo: mamma Loredana!!!!! Eh sì, sembra che Loredana Fiorentino, invitata più volte a Live non è la D’Urso per difendere il figlio dalle accuse dell’ ex compagna Nina Moric, si sia fatta notare a tal punto da entrare nel cast del Gf Nip 2020. Ne vedremo delle belle!!!!