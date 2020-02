Live Non è la D’Urso – La modella croata Nina Moric continua a portare avanti la sua battaglia legale contro l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, già denunciato per violenze contro di lei e il figlio Carlos. L’ex moglie di Corona, ha assunto il criminologo e investigatore Ezio Denti che effettuerà una serie di accertamenti su Favoloso. E’ stata proprio Nina Moric a divulgare la notizia attraverso una story su Instagram. Ezio Denti è il criminologo che l’ha sottoposta alla macchina della verità nella puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica scorsa.

Nina Moric vuole dimostrare che tutto ciò che ha dichiarato fino ad oggi è la verità. “Contestualmente alle indagini in corso da parte della Procura che stanno andando avanti, ho deciso di conferire incarico al noto investigatore privato e criminologo investigativo Dott. Ezio Denti al fine di effettuare tutti gli accertamenti a tutela della mia persona per quanto è accaduto durante il mio rapporto con il soggetto oramai già indagato. È necessario a tutti i costi cercare di acquisire tutte le informazioni sia per quanto riguardano i miei rapporti professionali e non, diretti e indiretti con questa persona“, ha fatto sapere la Moric.

Live Non è la D’Urso: la Moric chiede scusa

“Per ragioni di giustizia, confermo la mia scelta di NON PARTECIPARE ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c’è un’indagine in corso da parte della Magistratura“. Domenica 23 febbraio Nina Moric avrebbe dovuto partecipare di nuovo a Live – Non è la D’Urso, ma arrivano le scuse alla conduttrice della trasmissione. “Chiedo SCUSA alla Signora Barbara D’Urso. PARTECIPARE” commenta l’ex moglie di Fabrizio Corona. Qualche giorno fa la Moric aveva salutato i fan su Instagram con queste parole: “Ho chiuso il sipario sul palcoscenico della mia vita, vi voglio bene”.