Elena Morali e Favoloso in fuga è solo gossip d’amore: oppure è business?

Gossip ultima ora – Elena Morali e Favoloso stanno insieme da pochissimo tempo. Anche se i due ragazzi hanno dichiarato che al momento si tratta solo di una frequentazione, sembrano davvero inseparabili. Dopo la fine di una lunga relazione con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e la liaison tormentata con Daniele Di Lorenzo, la Morali sta frequentando assiduamente l’ex fidanzato di Nina Moric. Entrambi pubblicano storie sui rispettivi profili Instagram dei loro momenti insieme. Elena e Luigi Mario si sono concessi un viaggio insieme a Beirut, capitale del Libano.

Elena Morali e Favoloso

Elena: Luigi Mario Favoloso mi ha riportato il sorriso

Gossip ultima ora – “Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale. Grazie Luigi di avermi riportato il sorriso e la voglia di vivere che mi mancava da più di un anno“, sono le parole di Elena Morali su Instagram. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha approfittato della pausa delle registrazioni di Colorado – dovute all’emergenza Coronavirus – per un viaggio in assoluto relax. I due ragazzi si stanno conoscendo meglio e dalle espressioni dei loro volti, sembra che si stiano divertendo molto.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso voltano pagina: “esce un po’ di sole…”

Gossip ultima ora – Elena Morali e Favoloso voltano pagina, lasciandosi alle spalle due storie d’amore importanti. La prima con Scintilla, lasciato ad un passo dal matrimonio. Il secondo con la modella croata Nina Moric. “Perché dopo ogni tempesta, piano piano (ma sta volta fin troppo piano) esce un po’ di sole. Non credete anche voi???” – scrive la Morali pubblicando uno scatto in tutto il suo splendore. “Hai ragione Elena” commenta Favoloso allegando un simbolo di un bacio. Il gossip li marca stretti. Staremo a vedere!