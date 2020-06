Roberta Beta tradita: la rivelazione a Live - Non è La D'Urso

Il ritorno in TV di Roberta Beta con una rivelazione: “Tradita dal mio compagno…l’ho scoperto con…

Molti ricordano Roberta Beta nonostante la sua lunga pausa televisiva. Dopo la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, nel 2005, ha iniziato una carriera da conduttrice radiofonica e televisiva. Ma che fine ha fatto l’ex gieffina?

Roberta, prima di fermarsi, è stata anche opinionista a Pomeriggio 5, nel 2018. Dopo due anni di assenza torna nel salotto serale di Barbara, Live – Non è La D’Urso con una clamorosa rivelazione riguardo alla sua relazione col compagno, che va avanti da 7 anni: Roberta Beta ha affermato di essere stata tradita.

Tradita dopo 7 anni: “l’ho scoperto con…”

Roberta Beta confessa a Barbara D’Urso: “sono stata tradita, l’ho scoperto con un messaggio sul telefonino e sono letteralmente scappata“.

Con queste parole l’ex gieffina sfoga il suo dolore dopo la delusione avuta dal suo compagno, sulla cui identità, purtroppo, non si hanno ancora notizie. Il messaggio ricevuto dall’ex compagno, che ha mandato Roberta Beta fuori di testa diceva: “amore mio mi manchi da morire”.

“Il tradimento non è questione di corna“

Chi non andrebbe su tutte le furie dopo aver smascherato un tradimento da parte della persona che si ama. A volte, chi si concede una scappatella, riesce a farsi perdonare. Ma ci sono certi tradimenti che segnano per sempre la fine di un rapporto. Quest’ultimo è il caso di Roberta Beta, tradita non solo dal punto di vista fisico. Come spiega lei stessa: “il tradimento non è questione di corna. E’ una cosa più profonda. Mi ha detto che era solo una sua amica sposata con una figlia che gli vuole molto bene”. L‘ex gieffina, nel cogliere immediatamente la bugia, non ha potuto far altro che alimentare ancora di più la sua rabbia. Infatti prosegue: “Mi sarei aspettata che mi dicesse ‘Sì, ho preso una sbandata e ciao’, oppure ‘Ho sbagliato perdonami’. Questa è la correttezza“. Ad oggi Roberta è single, alla ricerca dell’uomo che tornerà a farle battere il cuore.