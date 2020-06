Stefano e Belen Rodríguez crisi, spunta il “terzo incomodo”

De Martino e Belen, pubblicata l’indiscrezione che ribalta tutta la vicenda, fra i silenzi di lui e i messaggi subliminali di lei a rincarare la dose sulla crisi spunta fuori una terza persona

Stefano e Belen crisi: il loro amore ritrovato circa un anno fa andato in frantumi ormai. Dal giorno in cui si sono separati su di loro e sulla loro separazione è stato detto di tutto, tradimenti, nuovi flirt, diverbi familiari e chi più ne ha più ne metta. La verità ad oggi sui motivi della loro separazione resta ancora un mistero. Lei sempre presente molto presente sui social lui super impegnato nella conduzione di Made in Sud.

A destabilizzare questo pseudo equilibrio che gli ormai due ex hanno creato arriva l’indiscrezione pubblicata da “Libero”, la presenza di una misteriosa donna molto importante dello spettacolo.

Gossip 2020: nella già abbastanza complicata vicenda tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez a peggiorare la situazione, secondo quanto riportato da Libero, arriva la presenza di una terza persona, una donna nello specifico.

Gossip 2020: sembrerebbe infatti che una donna molto importante dello spettacolo abbia letteralmente perso la testa per il bel ballerino e conduttore di Made in Sud dopo una solo sera passata in sua compagnia- come riporta sempre Libero durante il primo periodo di separazione. Complicazione o motivo scatenante della separazione?