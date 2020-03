Il bacio paparazzato

Gossip – Leo Gassmann bacia la fidanzata. News – Chi è la fidanzata di Leo Gassmann? La fidanzata è stata spesso vista insieme al fidanzato Leonardo Gassmann. Figlio di due attori romani: Alessandro Gassmann e la mamma Sabrina Knaflitz e nipote degli indimenticabiliVittorio Gassman e di Juliette Mayniel. Leonardo Gassmann ha studiato musica presso il celebre Conservatorio Santa Cecilia, sito nel cuore della Capitale. Leonardo si è specializzato in canto e chitarra. Inizia la sua carriera step by step, X Factor2018 ha conquistato tutti.

News – Nonostante sia figlio d’arte, ha preso tante porte in faccia, sgambetti e brutte parole. Alla facciaccia loro, Leo Gassmann è il vincitore nella categoria “Nuove Proposte” a Sanremo Giovani 2020 con il brano Vai bene così. Attualmente il cantautore romano Leo Gassmann sembra essere innamoratissimo della sua fidanzata.

Gossip – La fidanzata di Leo Gassmann sembra essere un fantasma. Tutti la cercano, nessuno la trova. Nessuno sa chi sia. Ipaparazzi le danno caccia, ma lei sembra dissolversi nel nulla. Secondo le ultime news di gossip, il figlio di Alessandro e nipote dell’indimenticabile Vittorio, è innamorato di una di questa ragazza romana. Della sua fidanzata si sa ben poco e niente visto che il cantautore non ha mai condiviso la sua vita privata, in quanto anche le foto della sua fidanzata sui social (tale padre, tale figlio). L’unica certezza è che è felicemente innamorato.

Gossip – Chi è Anna, la fidanzata di Leo Gassmann? Negli scatti pubblicati sul settimanale Vero, Leo e la giovane fidanzata Anna, si abbracciano e si baciano in un parco della capitale, probabilmente, in quel di Villa Doria Pamphilj. Il feeling fra i due è lampante, nella foto sottostante possiamo vedere il loro giovane amore. L’identità della fidanzata di Gassmann non è chiara, ma di sicuro il cantante sta vivendo un periodo felice, sia in amore che nella carriera artistica grazie all’arrivo a Sanremo 2020.

Gossip – le ultime news – Leo e la fidanzata sono un rebus da risolvere in fretta. Prima del settimanale Vero, ci aveva provato il settimanale Chi a fare la paparazzata, che li colse mentre scambiavano un bacio con il cantautore romano. Della fidanzata di Leo Anna sappiamo poco, sono discreti e non amano mettere in piazza la vita privata.

Gossip – Dunque, rimaniamo con l’acquolina in bocca. Della fidanzata Leo Gassman non sappiamo più di tanto: cosa fa nella vita la fidanzata di Leo? L’unica cosa che sappiamo di sicuro è il nome, e che è una ragazza romana e che stanno insieme da circa 1anno.