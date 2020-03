Carolyn Smith balla sulla neve

Carolyn Smith ultime notizie. Carolyn Smith balla sulla neve. E’ un fiume in piena la storica presidente di giuria di Ballando con le Stelle che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video a duemila metri di altezza. L’ex ballerina e coreografa si trova in vacanza sulle Dolomiti. “Iniziamo la settimana con un sorriso. Durante la vacanza in montagna ero particolarmente felice e libera e mi sono tolta qualche piccolo sogno divertente! Ho sempre desiderato fare il #moonwalk con il #moonboots al Club Moritzino #altabadia ecco…” – recita la didascalia. “Sei una forza della natura umana” commentano i fan vedendola ballare e augurandole buon divertimento.

Carolyn Smith ultime notizie – Smith ballerina delle Dolomiti, oggi è veramente una forza della natura. Ma la lotta contro il cancro ancora non è finita. Sottoposta a un nuovo intervento lo scorso ottobre, il suo percorso oncologico di cura deve ancora continuare. “L’esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive. È stato un pugno sotto la cintura anche per me. Per dieci giorni sono rimasta frastornata, come fossi uno zombie, e questo non è proprio da me” – aveva dichiarato sui social.

La Smith balla sulla neve, accennando passi di danza. I fan la sostengono ricoprendola di like e le fanno i complimenti. “Brava, difficile con la neve e con gli scarponi, ma brava” – commenta un utente. Il pubblico non vede l’ora di rivederla dietro al bancone di Ballando con le Stelle con la paletta in mano. La sua grande energia e voglia di vivere sicuramente vincerà!