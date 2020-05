Il sogno premonitore e la confessione di Paola Di Benedetto del desiderio inconscio sul fidanzato Federico Rossi

La bellissima vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto ha fatto una confessione che ha spiazzato i fan e non solo. Sulle sue Instagram Stories, l’ex gieffina ha sollevato una vera e propria ondata di gossip. Ma di cosa si tratta? Paola ha chiesto, rivolgendosi al suo pubblico, se tra di loro ci fosse qualcuno in grado di decodificare il significato dei sogni.

Pare, infatti, che a turbare il sonno della ex Grande Fratello Vip ci sia un sogno ricorrente. Quello della gravidanza.

Il gossip sul sogno della ex Grande Fratello Paola Di Benedetto

Gossip, Paola Di Benedetto e il sogno premonitore su Federico Rossi

Paola Di Benedetto ha rivelato ai suoi fan: “In questo sogno sono sempre incinta. Sento il pancione crescere in fretta. Ma, in mezzo alla felicità apparente sento un senso di infelicità”. La vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto ha deciso di sfogarsi con i suoi fan riguardo a ciò che la angoscia.

“C’è un senso di infelicità legato al fatto…”

Infatti, come spiega lei stessa, ad angosciarla non è il sogno in sé, ma la sensazione che ciò suscita in lei. Come spiega Paola: “C’è un senso di infelicità legato al fatto che non sono pronta ad avere questo bambino”. Probabilmente dai follower sarà arrivato qualche aiuto utile o forse no.

Ciò che è sicuro è che qualcosa bolle nell’inconscio di Paola. Di cosa si tratta? Al momento la sua storia d’amore con Federico Rossi sembra andare a gonfie vele. Quindi, cosa c’è che la turba?

Lieto evento in arrivo per Paola e Federico?

Le prime interpretazioni dei sogni volevano che essi rappresentassero desideri irrealizzati. Poi Freud confermò che in realtà si tratta di proiezioni dell’io che restano chiuse nell’inconscio perché spaventano o angosciano la persona. Ecco spiegata la situazione di angoscia che vive Paola Di Benedetto quando si trova “all’interno del sogno”.

Invece, riguardo alla gravidanza nei sogni, può in un periodo di attesa necessario per maturare un cambiamento, una fase della vita, un progetto. Sognare di essere incinta serve ad abituarsi e ad accettare ciò che sarà, proprio come avviene nella realtà con una vera gravidanza.

Questo sogno ricorrente di Paola potrebbe far pensare che la donna stia maturando qualcosa nella sua vita. A quali novità si sta preparando Paola di Benedetto?