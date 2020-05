Francesco Renga parla della sua ex moglie Ambra Angiolini e lascia tutti senza parole con le sue dichiarazioni

Gossip – Il noto cantante Francesco Renga e l’attrice di successo Ambra Angiolini hanno riempito intere pagine di gossip. Nonostante la loro era quella che sembrava la storia d’amore perfetta, arriva la scioccante crisi seguita dalla separazione.

Tuttavia, Francesco Renga ha spiazzato il pubblico con le sue dichiarazioni rilasciate per il CorSera. Il cantante ha affermato: “Siamo ancora una famiglia”.

L’amore per i figli prima di tutto

Gossip, Francesco Renga su Ambra Angiolini: rivelazioni spiazzanti

Il famoso cantante ha detto al Corriere della Sera: “Anche se Ambra e io non stiamo più insieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”. A tal proposito, Francesco Renga parla anche di Ambra Angiolini e di come hanno gestito la quarantena dei loro figli Jolanda e Leonardo.

“All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola. Per 3 settimane li ho visti solo in video. Poi hanno fatto avanti e dietro”.

Francesco Renga e Ambra Angiolini uniti per aiutare l’Italia a ripartire

Il cantante di successo la sua ex moglie si sono distinti anche per il loro impegno a favore paese in cui abitano. Francesco Renga e Ambra Angiolini abitano a Brescia, sono vicini di casa, sempre per favorire gli spostamenti dei bambini. I due hanno preso parte a SOSTieni Brescia: l’iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per aiutare il paese a ripartire.

Francesco Renga afferma che: “L’idea è di Ambra Angiolini che in queste cose ha una marcia in più”. Ma tutti sono sicuri che la riuscita di questa bellissima iniziativa si deve alla loro partecipazione come coppia.

“Insieme: grandi amori” – il nuovo singolo di Francesco Renga è un inno all’amore

Il cantante ne ha approfittato per presentare il suo nuovo singolo “Insieme: grandi amori”. Anche qui il cantante si è distinto per aver voluto lanciare un messaggio di positività in questo periodo buio. Come afferma Renga: “Volevo stare lontano dalle frasi a effetto che hanno caratterizzato il momento come ‘andrà tutto bene’. Non va ancora bene adesso. Ci ho messo emozioni soggettive e temi più universali”.

Il testo, infatti, parla di voglia di tornare alla normalità. Ma anche di voglia di superare i tormenti passati e tornare ad amarsi. Questo inno all’amore verso il prossimo regala agli italiani un altro barlume di speranza in questo periodo buio. L’Italia ha bisogno di tante cose, tra queste, necessita anche di questi artisti che ogni giorno esaltano la speranza.