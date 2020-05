Le ultime News Tv: dopo 20 anni il programma tv culinario di casa Rai «La Prova del Cuoco» chiude i battenti: Elisa Isoardi rimane alla finestra?

Secondo Dagospia «La Prova del Cuoco» sarà cancellata definitivamente dai palinsesti Rai a causa dei bassi ascolti tv registrati nelle ultime due stagioni. Sembrerebbe, che il programma televisivo sarà sostituito con un programma culinario ma alla conduzione è previsto il grande ritorno di Antonella Clerici. Cosa accadrà dunque alla conduttrice nonché ex compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi?

Durante un intervista al portale SuperguidaTv Elisa Isoardi si racconta. La Isoardi ammette che soprattutto durante il lockdown della cucina ha fatto la sua passione.

Elisa Isoardi lascia il comando de La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco cancellata dalla Rai dopo 20 anni

Da anni ormai al comando de “La Prova del Cuoco” la conduttrice ha svelato i retroscena sul possibile rientro di Antonella Clerici nei panni di conduttrice televisiva Rai. In primis Elisa Isoardi ha voluto sottolineare lo splendido rapporto che ha con Antonella Clerici.

La conduttrice ha dichiarato in proposito: “Io ho il massimo rispetto per Antonella Clerici tanto che quando sono entrata nel 2009 io volevo diventare come lei. Sono orgogliosa che mi accostino a lei e questo non fa che portarmi sul lustro” e concludendo aggiunge: “Ci sentiamo e non c’è nessuna guerra aperta e nessuna competizione”.

Elisa Isoardi tra gossip, carriera e vita privata: “A 37 anni ho accumulato 18 anni di esperienza in Rai”

Elisa Isoardi smentisce i gossip che parlano di una via “preferenziale” per il suo successo lavorativo legandolo ai legami della vita privata. La Isoardi ha dichiarato quanto segue al Tgcom: “Penso che le persone che hanno il compito di decidere abbiano raggiunto questa responsabilità per merito. Sono sicura che queste persone abbiano lo stesso atteggiamento con me. Penso che valutino il merito ma anche la mia storia”.

“A 37 anni ho accumulato 18 anni di esperienza in Rai. Se mettiamo un ante e un post rispetto alla storia che tutti conoscono della mia vita prima posso dire che io prima già lavoravo e anche dopo ho lavorato uguale”.