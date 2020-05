View this post on Instagram

Oggi dopo 4 mesi sono finalmente uscita di “casa” per andare a trovare mia nonna… Per la prima volta ho indossato guanti e mascherina e per la prima volta ho visto con i miei occhi i cambiamenti fra le nostre strade. So che voi sentite parlare delle stesse cose da mesi, so che la maggior parte di voi sono costretti in casa da tempo e probabilmente a causa di questo si sta perdendo sempre più il focus di tutta questa situazione. Penso a tutti coloro che hanno perso un familiare, penso a tutte le famiglie in ginocchio aspettando o meglio SPERANDO di riuscire a riaprire le proprie piccole attività. Oggi non sono qui a dirvi “state a casa”, però ci tengo a dirvi una cosa: siate responsabili, anche fuori casa, se non per voi, per tutelare chi è più debole di noi. Prima quando ho rivisto mia nonna avrei voluto abbracciarla con tutta me stessa, ma poi ho pensato: “devo proteggerla” e così a distanza le ho detto “ciao nonninaaaaa come stai???”… Stasera più di ogni sera sentivo il bisogno di abbracciare ognuno di voi anche se virtualmente, senza nessun “andrà tutto bene” , ma semplicemente con la consapevolezza che alla fine di ogni tempesta, anche della più burrascosa, esce sempre fuori il sole… ed io nel mio piccolo ci sono, per tutti voi. Vi voglio tanto bene ??