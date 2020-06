Francesca Del Toro incinta, l’annuncio, unico nel suo genere

Francesca Del Toro, ex concorrente di Amici è incinta. La Del Toro ha partecipato al programma quando ancora Amici era una vera e propria accademia di danza, dove arrivavano ballerini preparati ma non eccellenti. La Del Toro venne poi eliminata durante la fida del serale contro Lorenzo Del Moro.

Francesca sorella di Emma, personaggio altrettanto amato dal pubblico, ha continuato la sua carriera di ballerina al di fuori del programma. Sempre amata e seguita sui social la Del Toro spiazza tutti con l'annuncio della sua prima gravidanza.

Per dare la lieta novella, la Del Toro, scegli un metodo unico nel suo genere. Francesca posta una coreografia molto bella insieme al compagno Vernich che termina con le mani di lui sulla pancia di lei e scrive:""Ti sento #amoremio #momtobe". Un annuncio questo che ha spiazzato tutti poiché del tutto inaspettato.

Della gravidanza Francesca ha deciso di non svelare ulteriori particolari, almeno per il momento. Non si conosce infatti nemmeno il mese di gravidanza in corso. Il futuro neo papà, Gabriele Vernich, ballerino professionista anche lui oltre che insegnante di danza appare spesso e volentieri negli scatti postati dalla Del Toro.

L’annuncio dell’arrivo della cicogna porta sempre una grande emozione a tutti, Tanti auguri ai futuri genitori!!!