Pamela Petrarolo incinta, dopo l'annuncio della terza gravidanza l'ex stella di "Non è la Rai" aggiorna i fan e mostra l'ecografia del terzo figlio in arrivo

Gossip news – Pamela Petrarolo incinta dopo aver condiviso la gioia con i suoi follower ed amici per l’arrivo inatteso del terzo figlio, la Petrarolo, decide di condividere anche le sue emozioni e la sua gravidanza sui social. Già mamma di due splendide bambine, anche se una di loro bambina non è in quanto ha compiuto 17 anni, Pamela vorrebbe avere un maschietto.

Tanta l’attesa e la curiosità per i futuri neo genitori quanta per i fan della Petrarolo sulla scoperta del sesso del bambino. Curiosità alimentata fortemente dall’ultimo post dell’ex stellina di “Non è la Rai“.

Pamela Petrarolo incinta, l’ex “Non è la Rai” mostra l’ecografia del terzo figlio

Gossip news – L’ex stellina di “Non è la Rai” ieri ha condiviso su Instagram lo scatto dell’ecografia fatta al suo bambino. Fiera e riconoscente per questo dono ricevuto la Petrarolo sotto l’ecografia scrive: “Buongiorno Vita!” aggiungendo #sonosempreisogniadareformaalmondo. Il post in poche ore viene preso d’assalto da fan ed amici che incuriositi chiedono a Pamela se ha si è visto il sesso del bambino.

Una foto, quella pubblicata da Pamela Petrarolo che scalda il cuore ed emoziona anche molti personaggi Vip. Immancabili fra i commenti quello delle “Ragazze di Non è la Rai”, Cristina Quaranta, Manila Nazzaro, Emanuela Panatta e tante altre.