Filippo Bisciglia potrebbe approdare al Grande Fratello Vip 2020 dopo Temptation Island ma cosa si sa degli altri concorrenti?

Le indiscrezioni volano sui programmi TV in arrivo a Canale 5. Al centro dei palinsesti Mediaset ci sono Temptation Island e Grande Fratello Vip, che andranno in onda rispettivamente a luglio e a settembre. A far discutere molto il pubblico sono anche i conduttori: Filippo Bisciglia e Alfonso Signorini.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che quest’ultimo stia corteggiando Filippo Bisciglia per una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Il conduttore, per il momento, è impegnato con il reality estivo Temptation Island 7, che molto probabilmente andrà in onda il 2 luglio. Pertanto non ha fornito nessuna risposta.

Ma cosa ne sappiamo riguardo agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip?

Al GFVip Filippo Bisciglia e Gabriel Garko?

Per Bisciglia non sarebbe il primo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Infatti, tutti ricordano che il conduttore è stato concorrente della versione classica del Grande Fratello nel 2006 classificandosi secondo dopo Augusto De Megni.

Oggi, stando alle indiscrezioni del magazine Nuovo TV, Filippo Bisciglia potrebbe essere uno dei possibili concorrenti al Grande Fratello Vip 5 insieme ad un altro pilastro di Mediaset, Gabriel Garko.

L’attore torinese che accontenta in gusti di tutte le età potrebbe rappresentare una trovata geniale. Egli, infatti, dopo una pausa televisiva in seguito all’ultimo capitolo della fiction di successo L’Onore E Il Rispetto, se ritonasse in TV con un reality, farebbe sicuramente la gioia del pubblico femminile.

Ma Garko e Bisciglia non sono gli unici concorrenti papabili. Insieme a loro i vocifera di Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Cristina Buccino e al fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah.

La verità su Alessandra Mussolini al GF VIP 5

Non molto tempo fa, sempre vociferando di possibili concorrenti e non per la quinta edizione del reality di Canale 5, si aprí una vera e propria contesa tra Rai e Mediaset, con al centro Alessandra Mussolini.

Sia Alfonso Signorini che Milly Carlucci volevano la parlamentare tutta per sé al proprio show. Ma come andò a finire? Ha vinto il Grande Fratello Vip 5 o Ballando Con Le Stelle.

Oggi sembra essere arrivata verità. Voci di corridoio annuncerebbero una batosta per Mediaset, infatti pare che Alessandra Mussolini avrebbe scelto Ballando Con Le Stelle. Per questa volta Signorini dovrà accontentarsi.