Luca Zaia politico italiano e Presidente della Regione Veneto a Live – Non è la D’Urso arriva la medicina antivirale per il Coronavirus

A Live – Non è la D’Urso, oggi domenica 22 marzo 2020, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Live – Non è la D’Urso, svela la sperimentazione di un farmaco antivirale per contrastare il Coronavirus. “Siamo in emergenza come in una guerra mondiale, finiremo tra maggio e giugno” rivela il politico italiano. Lo stesso, a Live – Non è la D’Urso, ha annunciato importanti novità il arrivo nella sua Regione. In Italia, partirebbe dal Veneto la sperimentazione del farmaco giapponese AVIGAL che in Giappone è già somministrato con buoni risultati.

Dal Giappone al Veneto: arriva la sperimentazione del farmaco antivirale per il Coronavirus, Avigan-Favipiravir

Luca Zaia a Live – Non è la D’Urso

Verrà presentato domani anche il progetto di tamponi a tappeto su operatori sanitari e popolazione a livello regionale. AVIGAL farmaco antivirale Giapponese per Coronavirus, una medicina per cuarare il Covid-19. Mentre in Italia si sta sperimentando il primo studio sull’efficacia del farmaco antivirale Remdesivir, una medicina contro il Coronavirus Covid-19 della malattia respiratoria causata dal coronavirus SARS-CoV-2, esplosa nella città di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell’Hubei.

Qual è il farmaco antivirale più efficace contro il coronavirus? Il Remdesivir prodotto farmacologico Italiano ancora in fase embrionale, o l’Avigan o Favipiravir (è lo stesso farmaco) già testato, con buoni risultati?