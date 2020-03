Ultime notizie dal Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ci va giù pesante con Valeria Marini

Al “Grande Fratello Vip” 2020 anche per oggi non ci siamo mancati nulla. D’accordo l’aria che si respira è quella delle nomination, ma la tensione in questo momento all’interno della casa si palpa con mani. E proprio oggi i GFVIP si stanno studiando come mai è accaduto prima, non rispetto a questa 4 edizione, ma da quando è partita la prima la prima edizione. Stanno accadendo cose inenarrabili dentro la casa del GFVIP. Addirittura Sossio attacca Valeria Marini che è uscita la puntata precedente. Tra sotterfugi, strategie e antipatie, la finale si avvicina e tra 15 giorni scopriremo chi avrà giocato le meglio le proprie carte.

Sossio attacca: “Valeria Marini è proprio una bugiarda”

Grande Fratello Vip – Il video qui sotto ne è una chiara dimostrazione! Non più tardi di qualche ora fa, Sossio Aruta, si è scagliato verbalmente contro la Diva del Bagaglino e senza mezzi termini, attacca la ex concorrente del GF, e a memoria, non ricordiamo una cosa del genere. La paura fa 90, e anche Sossio sta tremando! Andiamo a vedere cosa ha detto Sossio Aruta. Chiama il compagno di merende Patrick e urla per tutta la casa: “Pensa la Marini che bugiarda. Ha detto che era la sua questa” si riferisce alla camicia che tiene sotto il braccio…