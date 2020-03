Festa delle donne 8 marzo messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Gossip ultima ora – Festa delle donne 2020 – Ultime Notizie Gossip di oggi per la Festa delle Donne. Il Coronavirus ha fermato anche i festeggiamenti di oggi 8 marzo per la Festa delle donne. In questi momenti difficili e complessi che tutti quanti stiamo vivendo, l’argomento principale dei nostri vip, sui social, è stato l’emergenza Coronavirus. Alcuni vip esortano a restare a casa, come Michelle Hunziker, Francesco Gabbani, Jovanotti, Raf, Umberto Tozzi, Antonella Clerici, Levante. Altri dispensano parole di ringraziamento e riconoscenza rivolte al personale sanitario del nostro Paese, che si sta impegnando scrupolosamente per arginare e combattere la diffusione del virus. I conduttori televisivi cercano di portare un po’ di allegria nelle case degli italiani, invitando gli Italiani a tenere duro e ad attenersi alle regole.

Auguri diversi dal solito per la Festa delle donne 2020: “Restiamo a casa”

Ultime Notizie Gossip – Sergio Mattarella: “Rivolgo un pensiero riconoscente alle donne, e sono tante, che si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus. Lavorano in condizioni difficili, con competenza e con spirito di sacrificio. Con la capacità esemplare di sopportare carichi di lavoro molto grandi”.

Gossip ultima ora – “È un momento difficile per tutta l’Italia. Uno dei miei compiti, oltre a quello di informarvi, oggi è di intrattenervi, #teniamoduro” è il messaggio di Barbara D’Urso che ancora una volta condurrà Domenica Live senza il pubblico in studio. Gigi D’Alessio pubblica un mazzo di mimose e scrive: “In questo #8marzo così diverso dal solito il mio augurio va a tutte le donne, in particolare a tutte quelle che sono impegnate in prima linea contro il coronavirus. Dottoresse, infermiere, operatrici sanitarie, forze dell’ordine e tutte le professioniste che ogni giorno con coraggio combattono per tutti noi”.

Levante: “La regola ci libera…”

Ultime Notizie Gossip – Festa delle donne 2020 – La cantante Levante raccomanda i fan di rimanere in casa e adottare le misure di sicurezza richieste dallo Stato. “La regola ci libera. Torneremo a festeggiare la vita al più presto ma prima salviamo la nostra e quella di tutti gli altri. Questo è anche un tempo prezioso, un tempo da gestire al meglio, da utilizzare per fare tutto ciò che non abbiamo mai modo di fare nelle nostre vite frenetiche”.

Festa delle donne 2020, Antonella Clerici: “Non fatemi gli auguri…”

Gossip ultima ora – Antonella Clerici scrive: “Non fatemi gli auguri x la festa della donna. Fate a me, a voi, a tutta la comunità il regalo di stare a casa e di non fare i soliti furbetti idioti. Io vivo nell’Alessandrino, Arquata Scrivia, zona rossa come tanti confinati nel proprio territorio. E’ un sacrificio utile e necessario. Per tutto il resto ci sarà tempo”. Stop agli auguri frivoli! Quest’anno la festa delle donne sarà ricordata così: #restiamoacasa. Speriamo che questo brutto momento passi al più presto.