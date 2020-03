Notizie Ultima ora – Nella redazione del programma di Italia 1 si è verificato un caso di positività al Coronavirus

Ultima ora notizie Le Iene – Il Coronavirus continua a far sospendere le trasmissioni televisive. Mediaset attraverso un comunicato diffuso pochi minuti fa ha annunciato la sospensione del programma in onda su Italia 1. Sospeso uno dei programmi record Mediaset. Di fronte all’epidemia Coronavirus anche questa trasmissione si è dovuta piegare. E’ un periodo molto difficile per tutto il nostro Paese. Un nemico così invisibile non l’abbiamo mai avuto.

Le Iene programma sospeso per allarme Coronavirus

Notizie ultima ora – Le Iene sospeso per cautela sanitaria

Nonostante il caso di contagio da Coronavirus non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

Non sono stati forniti altri dettagli sul caso di contagio nella redazione, ma quello che basta è apprendere la notizia del rinvio della seguitissima trasmissione di Italia1. Il programma Mediaset sembrerebbe sospeso per almeno due settimane.