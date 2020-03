L’Icona della femminilità da Barbara D’Urso

Live – NON è la D’Urso Francesca Cipriani ospite a Live non è la D’Urso nella puntata di oggi, 8 marzo 2020, nel giorno della Festa delle Donne 2020, promette di portare momenti di sana allegria a tutti gli italiani. Ospite fissa del programma “La pupa e il secchione e viceversa” al fianco del conduttore Paolo Ruffini, la Cipriani sta attraversando un periodo molto florido dal punto di vista professionale. Questa sera in occasione della Festa delle donne, l’ex pupa cercherà di strappare sorrisi ai telespettatori. Francesca Cipriani:”In momenti come questi ognuno deve fare il suo, nessuno escluso. Tutti siamo indispensabili e insieme possiamo fare la differenza.

La “PUPA” Francesca Cipriani a Live – Non è la D’Urso

Seguiamo alla lettera le direttive che ci vengono proposte e ci rialzeremo, più forti che mai! Questa sera a @livenoneladurso cercherò, per quanto possibile, di strapparvi un sorriso. Vi aspetto. Ah, e ovviamente, auguri a tutte noi, #donne #festadelladonna #8marzo” è la didascalia alla foto pubblicata su Instagram dalla Cipriani.

Live – NON è la D’Urso Francesca Cipriani: #donne #festadelladonna #8marzo

Francesca Cipriani

Live – NON è la D’Urso Francesca Cipriani – I fan la ricoprono di auguri e apprezzamenti. “Auguri Zia Cipri sempre al top. Ci vorrebbero tante donne come te in televisione. Non cambiare mai”, Eccola la Queen. Splendida creatura armoniosa e sensuale. La nostra Cipri Nazionale”, “Ti amo Franci, tu porti allegria nel cuore di tutti e di tutte le persone tristi”.

“Esigo rispetto…”

Live – NON è la D’Urso Francesca Cipriani si conferma icona della femminilità del piccolo schermo. Con la sua semplicità e allegria ha conquistato il cuore degli italiani. Il suo unico cruccio è quello di non aver trovato ancora l’uomo giusto per lei. “Esigo rispetto e sono stata trattata nel modo sbagliato da qualcuno negli ultimi tempi, ma con me hanno capito male” ha dichiarato in una recente intervista ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Una cosa è certa. La Cipri sa quello che vuole. Non c’è fretta, l’amore, quello con la A maiuscola, prima o poi arriverà!