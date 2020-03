Anna Tatangelo:”Ci abbiamo provato, in ogni modo…”

Gossip Ultima ora – Anna Tatangelo e Gigi si sono lasciati – E’ davvero finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e D’Alessio. La notizia arriva oggi, martedì 3 marzo 2020 attraverso una Instagram Stories degli artisti pubblicata su entrambi i profili ufficiali. “Non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti. E’ successo anche a noi”.

Gossip Ultima ora – Anna Tatangelo e gigi si sono lasciati – Anna: “Le nostre strade si dividono, ma siamo sicuri che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che speriamo che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Della serie, non ci facciamo mancare proprio nulla, una storia d’amore che sembrava che non dovesse mai finire, improvvisamente si è trasformata, in una relazione rocambolesca… e adesso è finita. Forse!

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, voltano pagina

Anna Tatangelo e Gigi

Gossip di oggi

Gossip Ultima ora – La relazione, o storia d’amore, tra Anna e Gigi D’Alessio è iniziata nel 2006, era già giunta al termine nell’estate 2017. La coppia qualche mese dopo era tornata insieme, dandosi una seconda possibilità. Il loro rapporto procedeva in modo altalenante fino ad arrivare al punto di non ritorno.

Già da tempo il gossip parlava di crisi tra i noti cantanti, ma in queste ultime settimane le indiscrezioni, o voci di corridoio, si erano fatte sempre più insistenti. La notizia ufficiale arriva oggi 3 marzo 2020: Tatangelo e D’Alessio hanno messo un punto alla loro storia d’amore.