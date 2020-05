Alberto Urso e J-ax anticipano l’estate: arriva “Quando “Quando Quando”

Ad anticipare l’estate non è solo il brusco aumento della temperature che sta caratterizzando queste giornate. Ad aggiungere calore a queste tristi giornate in cui la nostra libertà è ancora limitata ci sono i cantanti Alberto Urso e J-ax. Da oggi, 15 maggio, arriva in radio e sulle piattaforme musicali il nuovo singolo tutto estivo “Quando Quando Quando“. Prodotto da Polydor Records, il brano vede anche la collaborazione dell’intramontabile maestro della dance: Gabry Ponte.

Nuovo singolo by J-Ax Alberto Urso

Nuovo singolo “Quando Quando Quando” feat J-Ax Alberto Urso

Il novo singolo del tenore Alberto Urso e del rapper J-ax si ispira al Quando Quando del celebre Tony Renis, che ha concorso al Festival di Sanremo nel 1969. Il brano si presenta in una rivisitazione dance che si deve al celebre disk-jokey Gabry Ponte.

Alberto Urso descrive il suo nuovo lavoro così: “Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Spero vi porti un po’ di spensieratezza e sorrisi“. Il ritmo, infatti, molto vicino al samba, ricorda le giornate allegre e spensierate in cui si ballava in spiaggia, a bordo piscina, in riva al mare.

Quando Quando Quando..torneremo alla normalità?

Quando Quando suscita sicuramente una certa nostalgia e un fortissimo desiderio di ripresa. “Ho un pensiero che mi gira per la testa…ho voglia di vederti, che il telefono mi stressa”, recita il rapper J-Ax nella canzone. Egli, insieme ad Alberto Urso, vuole chiaramente riferirsi al desiderio comune degli italiani: tornare a rivedere i propri amici e i propri cari ed accantonare videochiamate e videochat una volta per tutte!

L’Italia spera che Quando Quando può essere considerato l’inizio di tempi migliori. Un altro passo verso il ritorno ad una normalità che sembrava ancora troppo lontana.