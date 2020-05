Alberto Urso Amici Speciali, confessa la sua preoccupazione

Pronta a partire, la nuova edizione di Amici Speciali di Maria De Filippi, con tante modifiche e novità per i suoi partecipanti. Data di partenza da definire ma ciò che è certo è che sara una sorta di maratona solidale per la lotta al Coronavirus, il sottotitolo della trasmissione sarà: “Insieme per l’Italia”.

Urso, vincitore della 18 edizione, ha svelato ad DiPiùTv, le sue preoccupazioni sulla sua carriera all’inizio, ed ha detto: “Prima di conoscere Maria ho avuti diversi momento no, temevo di non farcela. E invece, grazie a lei, ce l’ho fatta. È la donna che mi ha portato lontano perchè ha instillato in me grande fiducia”.

Il vincitore della 18a edizione di Amici concorrerà per la Palma di vincitore

Alberto Urso Amici Speciali

Questo il motivo che ha spinto il cantante a partecipare al programma, diversamente da tanti suoi colleghi.

Alberto Urso, sarà quindi, uno dei 12 big in gara, cinque ballerini e sette cantanti, che si contenderanno il podio del vincitore per la Palma del Migliore ed una vincita in denaro, che come già previsto sarà devoluta in beneficenza per la lotta al Coronavirus.