Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano: ecco quando convolano a nozze

La conduttrice di casa Mediaset Federica Panicucci e il suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini, presto si sposeranno. Da poco tempo, nonostante le critiche degli haters, la Panicucci è tornata al timone del talk show Mattino 5. Il suo fidanzato, sempre pronto a difenderla, non fa altro che dimostrare il suo amore per lei e per i figli Sofia e Mattia, avuti dal precedente matrimonio della showgirl con Mario Fargetta.

Nessuno dei due aveva mai negato la possibilità di convolare a nozze. Ma oggi arriva l’inaspettata indiscrezione proprio da parte di Marco Bacini. Ecco quando pensa di organizzare il matrimonio con Federica Panicucci.

Tutti sono a conoscenza del Grande amore che lega Federica Panicucci e Marco Bacini. Egli si è sempre esposto a favore della donna soprattutto quando si fanno sentire gli attacchi dei famosi haters. Infatti, non molto tempo fa, Federica era stata criticata proprio riguardo al suo ritorno a Mattino 5. Gli insulti non sono mancati nemmeno per quanto riguarda la sua storia d’amore sottolineando la differenza di età che c’è tra di loro.

Ma tutte le voci sono state prontamente messe a tacere da Marco Bacini e ora regna l’amore. Questo amore sembra proprio che voglia comcretizzarsi in matrimonio, come rivela Marco Bacini su Oggi: “A emergenza finita”.

Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati paparazzati più di una volta da quando è consentita più libertà nella passeggiate all’aperto. Muniti di mascherine e distanze di sicurezza, Marco e Federica amano mostrarsi in pubblico soprattutto con i piccoli Mattia e Sofia.

Federica look Rock style

La Panicucci, mentre accompagnava Mattia dal barbiere, aveva un look impeccabile: mascherina abbinata a guanti e calzature, stile rock e tanta bellezza. Inoltre, nonostante si sia accorta dei paparazzi, non è riuscita a trattenere l’abbraccio con Marco. I fan non vedono l’ora di ammirarla in abito da sposa.