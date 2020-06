Gossip estate 2020 dopo il Grande Fratello Vip 4, Emanuela Tittocchia svela le emozioni su Fabio Testi che ha risvegliato i sentimenti mai sopiti dell’attrice

Gossip estate 2020: Grande Fratello Vip, dopo la partecipazione di Fabio Testi al reality show più spiato e amato dagli italiani, l’amore è tornato a bussare al cuore della sua ex fidanzata Emanuela Tittocchia. La loro relazione dei due attori è naufragata dieci anni fa a causa di un tradimento dell’attore e ancora sembra ancora suscitare forti emozioni nel cuore dell’attrice.

Emanuela Tittocchia smentita in questi giorni dopo le accuse fatte al fidanzato della Marini, decide di scrivere una lettera all’ex fidanzato Fabio Testi e farla pubblicare dal settimanale Di Più, dove parla appunto dei sui sentimenti…

Gossip estate 2020, l’attrice Emanuela Tittocchia rivela le emozioni per Fabio Testi

Gossip estate 2020: Emanuela Tittocchia svela le emozioni provate nel rivedere il suo ex all’interno della casa più spiata d’Italia in una lettera sul settimanale Di Più. L’opinionista inizia così: “Mi hai smosso qualcosa, Fabio, quando qualche tempo fa ti ho rivisto al Grande Fratello Vip 4, Allegro, vigoroso, ma anche serio e posato. Con il pensiero rivolto ai tuoi figli…”.

Continuando la lettera la Tittocchia ammette che il pensiero di Testi l’ha accompagnata per tutto il lockdown, e scrive: “Ho cercato di fare ordine nelle cose della mia vita e tu, Fabio, eri presente nella maggior parte di esse”.

La proposta di Emanuela Tittocchia a Fabio Testi

Gossip estate, Emanuela Tittocchia e Fabio Testi: nella lunghissima lettera che l’attrice di Cento Vetrine ha scritto per l’attore ex GDF VIP 4, la stessa ammette di aver sbagliato in passato a lasciarlo e dichiara: “Oggi, anche se mi avevi tradita, non sono più convinta di aver fatto la scelta giusta a lasciarti. Forse avrei fatto meglio a perdonarti, a capirti e a ripartire insieme”.

“Te la senti di vederci e capire se c’è del fuoco sotto le ceneri del nostro amore?”

Dopo questa confessione la Tittocchia nella lettera decide di proporre un incontro a Testi e scrive: “Te la senti di vederci e capire se c’è del fuoco sotto le ceneri del nostro amore?”. Ritorno di fiamma in vista per Emanuela e Fabio?