Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 22-28 giugno

Oroscopo settimanale Paolo Fox, vediamo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Ariete, Toro, Gemelli

Oroscopo settimanale Ariete – Settimana all’insegna dell’amore con Venere che farà tornare il sereno nelle coppie e porterà nuovi incontri per i single nel fine settimana. Cambiamenti in vista nel settore lavorativo. Evita le discussioni!!!!

Oroscopo settimanale Toro – Amore, se siete in coppia evitate le polemiche!! Single Cupido potrebbe bussare alla vostra porta: Aprite!!! Nuove occasioni in campo lavorativo: Coglile al volo!!!!!

Oroscopo settimanale Gemelli – Amore. Nuovi incontri e relazioni in arrivo per i single, relax invece in coppia per ritrovare la serenità perduta. Nel lavoro seguite i vostri progetti. Attenzione, però alla giornata di Venerdì: Evita le discussioni!!!!

Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo settimanale Cancro – Settimana altalenante sopratutto nei primi giorni, migliora poi nel week-end. In coppia attenzione alle relazioni extra coniugali che potrebbero portare dubbi in futuro. Nel lavoro i risultati tardano ad arrivare: Impegnati di più!!!

Oroscopo settimanale Leone – Settimana all’insegna della passione per le coppie. Single nuovi incontri in arrivo, uno potrebbe essere quello giusto non fatevelo scappare!!!! Nel lavoro lenta ripresa: Attenzione alle spese!!!!!

Oroscopo settimanale Vergine – In amore solidità e cambiamenti radicali in vista per le coppie, i single potranno invece vivere una bella relazione d’amore. Settimana propizia per gli affari: Attenzione a Non sperperare i soldi!!!!!

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Bilancia – Amore, Luna nel segno. Le coppie ritroveranno l’amore mentre i single faranno incontri intriganti. Nel lavoro impegnatevi nei vostri progetti per arrivare al successo. Venerdì e Sabato giorni favorevoli!!!!

Oroscopo settimanale Scorpione – Luna nel segno, settimana positiva. Torna a risplendere la passione nelle coppie da metà settimana. I single potranno invece avere dei flirt con Cancro, Pesci e Vergini. Buone occasioni nel lavoro da cogliere al volo. Attenzione ai soldi, evita le spese folli!!!!

Oroscopo settimanale Sagittario – Cambiamenti in vista. In amore la settimana parte a rilento per poi migliorare verso la fine. I single potranno iniziare una relazione importante. Fine settimana favorevole!!!

Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo settimanale Capricorno – Agitazione nelle coppie, incomprensioni nei primi giorni. Non è possibile avere tutto subito. Il sereno tornerà a metà settimana. Positivo il settore lavorativo. Giornata favorevole Giovedì!!!

Oroscopo settimanale Acquario – Venere e la Luna nel segno portano cambiamenti e nuovi amori. Un problema personale causato da voi sarà difficile da gestire. Nuovi incontri nel fine settimana per i single. Evita le discussioni nel settore lavorativo!

Oroscopo settimanale Pesci – Settimana difficile per la vita affettiva, il periodo che state attraversando vi fa trascurare gli affetti. Dedicate più tempo al partner. Single nuovi incontri e possibili nuove storie. Bene il lavoro. Attenzione ai soldi, sistemate i conti in sospeso!