Elena D’Amario fidanzata con Alessio La Padula, i ballerini stanno insieme

Gossip estate 2020, Elena D’Amario paparazzata in giro per le vie di Napoli insieme a La Padula, lo scatto fa impazzire il web. Elena D’Amario ballerina professionista di Amici ed Alessio La Padula ex allievo del talent, è da tempo oramai che su di loro e sul loro rapporto nel mondo dei gossip e delle indiscrezioni girano parecchi e voci.

Tempo fà infatti i due ballerini avevano postato uno scatto mentre indossavano lo stesso anello, gesto questo che venne subito interpretato come un forte legame affettivo fra i due.

Elena D’Amario fidanzata con Alessio La Padula, i ballerini stanno insieme

Elena D’Amario e Alessio La Padula paparazzati a Napoli da un fan

In seguito durante la quarantena, sempre sul web, arriva la foto di lei in balcone. Balcone molto somigliante a quello di La Padula però che ha lasciato intendere così che i due stessero trascorrendo il lockdown assieme. Recentissima poi l’ultima segnalazione arrivata al portale di Isa e Chia,

Gossip estate 2020: “Ho visto passare Elena e Alessio”

Gossip estate 2020, Elena e Alessio: dopo l’ultima segnalazione arrivata al portale succitato sembrerebbe proprio di si. Galeotta in questo caso la foto scattata dei due in giro per le vie di Napoli in atteggiamenti equivoci. “Ciao. Ieri sera a Napoli, dopo la vittoria della Coppa, ho visto passare Elena D’Amario e Alessio La Padula. Sembravano affiatati ed in sintonia.” Queste le parole giunte al portale assieme alla foto.

Gossip estate 2020

La sera a cui si fa riferimento dovrebbe essere quella della partita della Coppa Italia degli Azzurri di Rino Gattuso contro la Juventus. Al momento nessuno dei due ha voluto confermare o smentire la notizia, prenderanno la palla balzo forse per uscire allo scoperto? O decideranno ancora di mantenere il riserbo sulla questione? Elena D’Amario fidanzata con Alessio La Padula? Staremo a vedere….