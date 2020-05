Emanuela Tittocchia rilascia una confessione a Pomeriggio Cinque e mette in guardia Valeria Marini sui sentimenti “nobili” del suo fidanzato

In video collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la conduttrice e attrice Emanuela Tittocchia spiega perchè secondo lei i sentimenti di Gianlugi Martino verso la Marini non sarebbero così puri. Della coppia Marini-Martino negli ultimi mesi se n’è parlato molto e da quando sono usciti allo scoperto non perdono occasione per farsi fotografare insieme.

Baci, sguardi languidi, foto romantiche che gridano il loro amore in un modo, che ai loro occhi è a forma di cuoricini. Emanuela Tittocchia fa una confessione che mette in discussione questo grande amore di Gianluigi.

Pomeriggio 5, Emanuela Tittocchia apre gli occhi a Valeria Marini

Emanuela Tittocchia rivela il flirt con il fidanzato di Valeria Marini

Ai microfoni di Pomeriggio 5 durante la puntata andata in onda ieri 28 maggio, Emanuela Tittocchia racconta di aver conosciuto molto bene Gianluigi Marino. Rivela in realtà di aver avuto un flirt con Gianluigi terminato lo scorso febbrai, nel corso del quale i due si sarebbero scambiati qualche bacio e qualche carezza.

Emanuela aggiunge: “Credo che si siano fidanzati a febbraio dell’anno scorso”. E le cose qui diventano interessanti. L’attrice di Centovetrine racconta alla D’Urso un aneddoto che l’avrebbe portata a dubitare dell’onestà del fidanzato attuale di Valeria Marini.

L’aneddoto davvero singolare sull’evento

L’aneddoto in questione riguarda un evento al quale Emanuela doveva partecipare insieme a Martino proprio a Febbraio. Senza una scusa plausibile e soprattutto senza avvisarla Martino non si presenta. Episodio questo che porta l’attrice a chiudere il rapporto con Martino. Dopo poco arriva la notizia del fidanzamento della Marini con Martino. Questa notizia fa riflettere molto Emanuela soprattutto sui sentimenti che lo stesso dice di provare per la Valeria nazionale.

Tittocchia a Marini: “E’ in cerca solo di visibilità!!!!”

A conti fatti sembrerebbe proprio che il giovane Martino sia passato da una Vip all’altra con molta facilità. A febbraio rompe con la Tittocchia e si fidanza con la Marini. Scavando nel suo passato, come riferito anche dalla Tittocchia a Pomeriggio 5, in passato Martino vanta anche una love story insieme ad un ex concorrente del GF.

Il messaggio che Emanuela Tittocchia vuole lanciare a Valeria Marini

Il messaggio che Emanuela Tittocchia vuole lanciare a Valeria Marini è quello di fare attenzione perchè il bel Gianluigi sembra proprio in cerca di “dote” come si usa dire anche se per dote in questo caso s’intende una vita sotto i riflettori e quindi la notorietà.

Al momento non ci sono state dichiarazioni da Gianluigi Martino in merito, ma una cosa è sicura, la pulce all’orecchio di Valeria è stata messa, adesso spetterà al compagno dimostrare la sua onestà, se di onestà si tratta.