Nella sua rubrica Up & Down sullo storico settimanale di gossip Novella 2000 ha commentato le confessioni che la conduttrice di Forum ha rilasciato durante un’intervista per La Stampa

Gossip, Estate 2020: Barbara Palombelli intervistata da “La Stampa” ha confessato di essere stata presa in giro per la paura dimostrata verso il Covid 19. Alessi senza remore ha commentato: “Li ha fatti tutti neri” riferendosi così alla confessione della Palombelli dove la stessa ammetteva di essere stata derisa quando prima dello scoppio della Pandemia lei era stata una delle poche a parlare del virus e supportando il pubblico nella creazione delle mascherine fai da te!!!!

La Palombelli durante l’intervista per il succitato giornale ha dichiarato: “Milano riparte, poi s’è visto come è andata. A me la svegliata l’ha data Melania Rizzoli, che mi inviava gli algoritmi dove si vedevano i centomila contagi in prospettiva… all’inizio tutti facevano ironia sul Coronavirus dopo un paio di settimane hanno fatto retromarcia.”.

Barbara Palombelli Estate 2020 alle porte di Roma

Barbara Palombelli

Gossip, Estate 2020 Made in Italy per Barbara Palombelli. Dopo un anno impegnativo come questo e aggravato dalla Pandemia che abbiamo vissuto in previsione della ripartenza di Forum prevista per il 14 Settembre 2020.

La Palombelli decide di trascorrere le meritate vacanze alle porte di Roma, spiegandone anche i motivi: “Resto vicino a Roma sia perchè quest’estate non voglio prendere alcun aereo, sia perchè comunque avrò qualche riunione con i promo”.