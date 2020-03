Elodie e Marracash

Gossip ultima ora – Elodie e Marracash news – Reduce dal Festival di Sanremo 2020, Elodie sta vivendo un momento musicale pazzesco. Il suo pezzo sanremese “Andromeda” è tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Anche nel privato, l’ex allieva di Amici non ha nulla da lamentarsi. La storia d’amore con il rapper Marracash procede a gonfie vele. Elodie si racconta sulle pagine di Grazia che le dedica la copertina. Una ragazza di periferia che sa come arrivare lontano.

Parla di Lele: “Era molto diverso da me”

Elodie e Marracash news – Gossip ultima ora – Come non ricordare la storia d’amore nata tra Elodie e Lele Esposito tra i banchi della scuola di Amici? “Senza Amici non sarei qui” – confessa la cantante. “Quando sono arrivata in quella scuola avevo fame, volevo sbranare tutti. All’inizio mi sono legata a un ragazzo, Lele. Era molto diverso da me, ma è stato il primo a credere nel mio talento, insieme con Maria De Filippi, che quando stavo male e perdevo la testa per l’ira, capiva che non era solo un capriccio e veniva a riprendermi. Per la prima volta, lì, in quel posto, mi sono sentita compresa” ha dichiarato al giornale. A mettere fine alla storia tra Elodie e Lele Esposito, sarebbe stata l’incompatibilità di carattere, che con il passare del tempo li ha portati ad allontanarsi.

Elodie e Marracash: “Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto”

Gossip ultima ora – Felice per la sua nuova storia d’amore con il rapper. “Ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Galeotto fu il set del video di Margarita. Ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena. Che cosa mi piace di Marracash? Crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare. Per cosa discutiamo? Per tutto, dai cereali del mattino in avanti” – racconta Elodie.

E continua: “Per me un rapporto deve essere così. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina” – conclude la cantante. Elodie e Marracash sono inseparabili e la loro relazione si sta consolidando sempre di più.