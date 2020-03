“Ho tagliato i capelli. E voglio farlo di più, corti, cortissimi”

Gossip ultima ora – Francesca Barra cambia look! La giornalista pubblica su Instagram uno scatto che la ritrae con un taglio di capelli tutto nuovo. “Ho tagliato i capelli. E voglio farlo di più, corti, cortissimi. Che dite?”. Con queste parole, l’opinionista della trasmissione CR4 La repubblica delle donne, condotta da Piero Chiambretti, chiede ai fan di esprimere il loro parere.

Gossip ultima ora – I giudizi dei follower sul nuovo look di Francesca non tardano ad arrivare. “Tu sei una che sta bene con tutto, però io li taglierei altezza mento”, “Stai benissimo! Non farli più corti, questa lunghezza è perfetta!”, “Tu sarai sempre bellissima, ma i capelli corti sono una schiavitù’ Francy mia no no no”, “Col suo bel viso starebbe benissimo anche con un taglio corto alla Sharon Stone” – commentano i fan, pronti a dispensare consigli alla Barra.

Il nuovo look di Francesca Barra

Francesca Barra nuovo look capelli corti

Francesca Barra Vita Privata

Gossip ultima ora – La conduttrice tv Barra è sposata dal 2017 con l’attore Claudio Santamaria. La Barra è mamma di tre figli Renato, Emma Angelina e Greta, nati dalla relazione con l’ex marito Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016. Il 26 maggio del 2019 ha annunciato, con un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava da Claudio Santamaria.