Cliza Incorvaia torna a parlare…

Cliza Incorvaia torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello e della sua relazione a distanza e anocora con Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia, ci tiene a precisare che la sua partecipazione al Grande Fratello, è stata molto utile per un suo processo interno, a sua detta, questa esperienza l’ha fatta risorgere dalle ceneri, come un fenice.

Clizia, non credeva più nell’amore e nella fiducia, dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, con il Grande Fratello Vip, ha ritrovato l’amore e la spensieratezza giusta per vivere felice. Clizia Incorvaia parla dell’importanza del ruolo di Eleonora Giorgi, la prossima suocera, nel rapporto con Paolo Ciavarro, e subito dopo la squalifica, quando con una telefonata le ha dato conforto.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia, l’araba fenice: “Sono stata cornificata e trattata male…”

Cliza Incorvaia torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello e della sua relazione a distanza e ancora con Paolo Ciavarro. Incorvaia, si confessa, svela cosa l’ha fatta innamorare del suo Paolo, all’interno della casa, e dice: “Mi ha colpito il suo essere diverso. E’ un uomo d’altri tempi e per me è un principe. Ha un’eleganza innata e ha un forte senso dell’humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso. Nella società di oggi tutto questo si è perso perché si consuma tutto subito senza che ci sia l’attesa...”

“Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio. Paolo parla la mia stessa lingua e non era scontato. Si è preso un pacchetto importante. Gli altri uomini mi hanno sempre visto come una bella figurina mentre Paolo è rimasto colpito dalla mia determinazione e dal coraggio che avevo dimostrato. E’ un ragazzo passionale, un sognatore, un diverso come me”.

Parole forti e sentite quelle che dedica a Paolo Ciavarro, dopo una relazione neanche vissuta e probabilmente… senza nessuna fretta….

Clizia e Paolo: “Non l’ho vissuta come un affronto”

Dopo l’uscita della Incorvaia dalla Casa del GFVIP 4, Paola Di Benedetto ha chiesto a Paolo Ciavarro di dormire insieme. I gossip, urlarono gelosia, ma Clizia smentisce, affermando di non essere gelosa e di essere conscia che il gesto Paola era in amicizia, dichiara: “Non l’ho vissuta come un affronto anche perché è stata una cosa detta in amicizia. Purtroppo anche in questo caso è stato tutto travisato”.

Clizia: Non sono una donna gelosa senza un motivo”

Clizia: “Non sono una donna gelosa senza un motivo. So che non dovrei fidarmi degli uomini dopo quello che è successo perché sono stata cornificata e trattata male ma di Paolo mi fido ciecamente. Un rapporto deve essere impostato proprio sulla fiducia anche se magari prima le cose non sono andate bene”.

“Io non mi fermo mai alle chiacchiere della gente tanto che anche del Denver di turno ho una buona opinione. Voglio portare con me tutti i momenti più belli che ognuno dei ragazzi all’interno della casa mi ha regalato”.