Stella Manente de “La Pupa e il Secchione e viceversa su Instagram: “Con loro il tempo ha un’altra misura”

Stella Manente è la pupa più in vista fra le protagoniste della prima edizione del programma “La Pupa e il Secchione e viceversa” condotta da Paolo Ruffini. La modella è seguitissima su Instagram, dove vanta circa 365.000 follower.

Vittima del gossip, durante la trasmissione, sia per la decisione di essersi tolta completamente gli abiti nell’ultima puntata, sia per il bacio con il secchione Giovanni Di Benedetti, diventato subito virale sul web.

Stella Manente, fidanzata con Kaan Akinci, ha condiviso con i suoi fan il lockdown, dalla vita professionale a quella privata. Nelle foto e video pubblicati, ci sono anche delle figure ricorrenti, i suoi adorati cuccioli: “Joy, Neve e Papaya”.

Stella Manente

Gli amori a 4 zampe della Pupa Stella: “Il tempo ha un’altra misura”

Di pochi giorni fa, il post dell’ex Pupa, dove pubblica una foto con i suoi adorati cuccioli e scrive: “Quando sono con loro il tempo ha un’altra misura, le parole hanno un altro suono e il sorriso ha un altro sapore. Sarà perché li ho fatti nascere e cresciuti…ma lontano da loro mi sento a metà. Non vedo l’ora di tornare a coccolarli! E voi? Cosa combinano i vostri cuccioli? P.s. In onore a loro domenica sera vi racconterò una bella favola“.

“Ma che dolcezza …in un unica foto”

Con queste parole Stella manifesta il suo amore per i suoi cagnolini, tre barboncini bianchi, che nello scatto la riempiono di coccole. I fan si sciolgono letteralmente, davanti a questa foto piena di tenerezza e scrivono: “Ma che dolcezza …in un unica foto”, “Ma che Meraviglia che sono”, “Quanto sono carini”. La Manente ha spesso pubblicato post in compagnia di Joy, Neve e Papaya. Recentissimo quello dove posa con i tre cuccioli in braccio mentre è seduta su una poltrona e scrive: “L’ unico virus con cui un Cane può contagiarti è l’amore. Vi introduco 3 ragioni della mia vita: JOY, NEVE & PAPAYA!!!”.

La quarantena di Stella Manente: “Ho preso gli occhiali… posso provare a regalarvi un sorriso”

La Manente sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione e scherza con i fan per sdrammatizzare il momento difficile che stiamo attraversando, regalando qualche sorriso.“Oggi è stata una giornata un po buia, mi sono persa tra i pensieri tristi per via di tutto quello che succede in questo periodo”.

“Ma poi siete arrivati voi, mi avete ricordato che la leggerezza che condividiamo insieme ci fa bene, e voglio ringraziarvi perché per un attimo lo avevo dimenticato. Non posso fare molto in questo momento difficile, ma posso provare a regalarvi un sorriso. Quindi ho messo via le lacrime e ho preso gli occhiali. Sperando che mi facciano vedere in un modo diverso”, conclude così il messaggio su Intagram la pupa Stella Manente.