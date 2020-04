Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, anche dopo la storia finita come sappiamo, continuano con glia attacchi a distanza per la separazione

Il cantautore Francesco Sarcina ha postato su Instagram il ringraziamento ai suoi fan per l’appoggio ed ha anche scritto asserendo di non voler arrendersi ai continui attacchi e malignità delle ultime giornate. Il conflitto tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia non ha fine. La presunta storia con l’amante di Sarcina, Grazia Sepe, pare continuare ancora. Dopo l’uscio aperto per Clizia Incorvaia che ha abbandonato la casa Grande Fratello Vip 2020, la modella è ritornata sull’argomento che riguardano i VIP nel salotto di Live – Non è la D’Urso. L’ex GFVIP ha dialogato in modo molto acceso, con Grazia Sepe la donna che dovrebbe essere l’amante di Fancesco Sarcina, sfogando verbalmente tutta la sua ira.

Francesco Sarcina e Clizia separazione: il cantautore si difende

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina e Clizia – Dalle recentissime parole del cantautore Francesco Sarcina, sembra che l’uomo è stanco di sentire le due donne che si aggrediscono di continuo con le loro parole litigate. In tal senso Sarcina ha deciso dire la sua. Il cantante ha preso le distanze dalle istigazioni dichiarando di muoversi in via del tutto privata.

Francesco Sarcina su Instagram mette i puntini sulle i

Francesco Sarcina e Clizia – Il cantautore Sarcina in queste ore sul suo account ufficiale di Instagram, ha provveduto nel ringraziare i suoi follower scrivendo ciò: “Volevo solo dirvi grazie bella gente. Vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori”.

Comunque, Sarcina ha precisato che il suo atteggiamento freddo non indica stare in silenzio. “Almeno io non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato”, ha concluso il cantante. Un limpido messaggio che potrebbe comunicare un confronto… forse in programmi diversi televisivi?

Francesco e Clizia separazione rimandata per i Tribunali chiusi

Clizia Incorvaia tramite un intervista per Novella 2000 ha specificato che, riguardo alla loro separazione legale avrebbero appuntamento con il Tribunale e avvocati il prossimo 23 aprile, ma i la sede appropriata ora non è aperta al pubblico.