Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia insieme dopo i gossip e la sceneggiata da Barbara D’Urso

Clizia e Paolo: rivelazioni sull’incontro dopo lo show a Live-non è la D’Urso. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro scoppiato l’amore al Grande Fratello Vip 4, poi arriva il Covid-19 che li separa e da allora hanno scatenato tutti gli appassionati di gossip sulla loro storia. Dopo la farsa a Live-Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia è stata intervistata contemporaneamente dal magazine di gossip Chi, (non sarebbe essere potuto altrimenti). La GF ha rilasciato una dichiarazione tanto attesa dai suoi fan.

L’ex Grande Fratello ha parlato molto di sé alludendo anche alla sua precedente relazione con il cantautore Francesco Sarcina. “In passato ho sbagliato”. Esordisce Clizia. “E non sbaglio più. Ora so che uno non deve essere problematico per essere attraente. Anzi, che poi è un po’ colpa nostra: una non trova gli uomini sbagliati, li cerca”. Chiaro riferimento al suo ex marito.

Clizia e il lavoro su sé stessa

Adesso la siciliana sembra essersi lasciata tutto alle “spalle” e la conversazione con il magazine, non a caso è spostata sul principe. Clizia Incorvaia non si è trattenuta dal mettere alla luce del giorno la sua sofferenza e inoltre, udite, l’influencer rivela che non era intenzionata a buttarsi in una nuova relazione dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina.

Si è invece impegnata molto su sé stessa per tornare a sorridere. Clizia Incorvaia ha confessato a Novella 2000: “Io ho fatto un percorso con me stessa per arrivare a Paolo e dietro al mio sorriso c’è tanto lavoro”. Queste le parole della influencer di Instagram.

Le rivelazioni sul primo incontro di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Ha anche ammesso che Paolo Ciavarro ha dimostrato il suo amore alla donna da subito. Lei però non è riuscita a buttarsi subito e ha impiegato più tempo prima di scommettere sulla loro relazione. Adesso, almeno ad oggi, Clizia ritiene una donna fortunata e felice di andare avanti nella sua nuova relazione con il principe.

La chiacchierata di Clizia poi si è spostata sull’argomento clou degli ultimi giorni: il primo incontro con Paolo dopo la lunga lontananza. Come tutti sanno, la coppia era stata molto criticata a causa della figuraccia fatta a Live – Non è la D’Urso. Ad oggi gli attacchi sembrano essersi dissoluti nel nulla davanti a tanta passione. Probabilmente perchè la gente ha capito che lo show a Non è la D’Urso (da noi anticipato il 15 maggio 2020), non era tutta farina del loro sacco.

“Io mi sono emozionata…”

Infatti i fan non vedono l’ora di sapere come sia stato il momento in cui si sono potuti riabbracciare. Clizia, tra l’emozione afferma: “Che passione, si, io mi sono emozionata ed è stato molto… è stato pazzesco, ha confermato quello che avevo sentito già al primo bacio”. I migliori auguri a Clizia e Paolo.