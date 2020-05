L’ex Grande Fratello Vip 4 è volato in Sicilia violando le regole di restrizione causata dall’emergenza nazionale

Si sarebbero dovuti incontrare il 3 giugno alla riapertura dei confini tra le regioni

L’incontro avvenuto ieri 24 maggio 2020 era stato programmato dal programma televisivo di Barbara D’Urso

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono incontrati davanti alle telecamere di Live-Non è la D’Urso mostrando il loro amore ai telespettatori da casa

Un amore, quello di Clizia e Ciavarro, nato nella Casa più amata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip 4. Come noto, mai vissuto e mai consumato per le note vicende. I due “piccioncini” Clizia e Ciavarro, figli dell’era digitale e dei device, erano stati separati dall’eliminazione di Clizia Incorvaia per le brutte parole dette a Denver, (sei un Buscetta) prima, dal lockdown causa emergenza nazionale successivamente. Clizia e Paolo, giustamente, fremevano per riabbracciarsi.

Come ricorderete senz’altro, durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda il 14 maggio, Paolo Ciavarro è stato ospite in collegamento da Barbara D’Urso.

Clizia e Ciavarro incontro: Amore in pasto a Live-Non è la D’Urso

A Pomeriggio 5 l’ex Grande Fratello Paolo Ciavarro lascia tutti di stucco e dichiara quanto segue rivelando ai telespettatori del programma televisivo: “In questo momento mi trovo in Sicilia…”. A quella affermazione fan e pubblico da casa si sono chiesti: e l’emergenza nazionale? Abilmente Paolo Ciavarro glissa la domanda e in barba a fan e telespettatori si sofferma sulla data in cui potrà riabbracciare Clizia.

Dunque Ciavarro è volato in Sicilia per amore e per riabbracciare la sua fidanzata Clizia violando tutte le regole possibili sulla restrizione regionale… e tutto tace. Dunque a Live-Non è la D’Urso è permesso tutto, anche far violare le leggi di restrizione?

Clizia e Ciavarro incontro avvenuto con violazione delle restrizioni regionali

Nell’articolo scritto il 15 maggio 2020 avevamo anticipato che l’incontro di Clizia e Ciavarro molto probabilmente sarebbe stato tramesso a Live–Non è la D’Urso e così è stato. Questo campanello d’allarme era scattato in seguito alle dichiarazioni del figlio di Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5: “In questo momento mi trovo in Sicilia… ma non sono con Clizia, devo fare alcuni giorni di quarantena prima di vederla. La rivedrò il 24 maggio”.

E noi scrivemmo: “Gatta ci cova?”. Magari Barbara D’Urso ha in serbo qualche sorpresa per il pubblico a casa circa questo attesissimo incontro, oppure se lo lascerà scappare? Staremo a vedere. E così è stato!

Clizia e Ciavarro si sono visiti a Live-Non è la D’Urso? Come abbiamo potuto constatare ieri sera in tv, Barbara D’Urso durante i collegamenti che trattavano il delicato argomento delle mascherine aveva una certa premura. Mette fretta a Lele Mora e all’avvocato della Pivetti.

Alla fine ha vinto Live-Non è la D’Urso! Paolo e Clizia si sono incontrati (si erano visti precedentemente?). I due hanno “ballato” davanti alle telecamere dopo questo lungo periodo di quarantena obbligatoria e hanno violato palesemente le norme di restrizione, non rispettando il termine del 3 giugno per la riapertura dei confini regionali.

Dopo Live-Non è la D’Urso vissero felici e contenti

Clizia e Ciavarro vissero felici e contenti in barba agli italiani, che non sono padroni neanche di fare la spesa sotto casa con l’incubo mascherine e multe da 400,00 euro. Viva l’Italia!