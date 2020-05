Nuova puntata di “Vieni da Me” oggi per Caterina Balivo, dove evidentemente commossa la conduttrice esclama: “Non è semplice…”.

Puntata dedicata quasi tutta alla musica quella del programma Rai “Vieni da Me” di oggi. Ospiti della padrona di casa, Caterina Balivo, Elodie, poi Emidio Remigi (detto Memo) ed il rapper Gionnyscandal. Durante l’intervista del rapper Gionnyscandal, dedicata alla sua iniziativa benefica durante il lockdown la conduttrice fa una confessione.

La Balivo si lascia scappare l’imminente finale di stagione del programma, annunciando al pubblico a casa che mancano solo due puntate ad esso. Trattenendo a stento le lacrime la conduttrice dichiara: “Non è semplice sopportarmi, lo so”.

Vieni da Me, Caterina Balivo sul finale di stagione si commuove

Caterina Balivo lascia Vieni da me: l’annuncio commosso

Terminata la puntata la Balivo continua il suo sfogo, per la chiusura estiva del programma su Instagram, e scrive: “Intanto cominciamo a portare via un po’ di cose dal camerino“. Come lo ha definito la conduttrice stessa è un vero e proprio “trasloco”. Mentre la conduttrice commossa prepara il suo “trasloco” del camerino c’è chi le dimostra affetto inviandole dei fiori.

Di pochi minuti fa, infatti, il post su Instagram della conduttrice dove pubblica uno scatto con un meraviglioso mazzo di fiori in mano e scrive: “Cominciano ad arrivare i fiori per il gran finale di Vieni da Me. Sarà diverso da sempre perché non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema. Vi auguro una buona giornata. Vi voglio bene. Fatemi sapere cosa farete oggi”. In pochi minuti il post raccoglie tantissimi like e commenti. Sono molti i fan che l’apprezzano e la seguono.

Fra i commenti emerge e ritorna in maniera ricorrente una domanda: “Ma è vero che lasci il programma come ho letto ieri su qualche sito?” oppure “Il Gran finale, non amo questa parola”. I fan della Balivo esternano la loro preoccupazione, che le lacrime siano dovute proprio ad un “Addio” piuttosto che ad un “Arrivederci”?