In collegamento a Pomeriggio 5 Paolo Ciavarro confessa di trovarsi in Sicilia per riabbracciare Clizia Incorvaia scoppia il gossip ma diventa anche un caso

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di ieri 14 maggio, Paolo Ciavarro è stato ospite in collegamento da Barbara D’Urso. L’ex Grande Fratello VIP 4 inaspettatamente lascia tutti di stucco e dichiara: “In questo momento mi trovo in Sicilia…”. Dunque Paolo Ciavarro è volato in Sicilia per riabbracciare la sua fidanzata Clizia Incorvaia?

Un amore quello di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nato nella Casa più amata dagli italiani, quella del Grande Fratello, mai vissuto e mai consumato. Come noto, i due piccioncini sono separati dall’eliminazione di Clizia prima, poi dal lockdown successivamente, adesso fremono per riabbracciarsi.

Paolo Ciavarro viola le restrizioni del covid-19 e vola in Sicilia da Clizia Incoravaia?

Paolo Ciavarro raggiunge Clizia Incorvaia in Sicilia e scoppia il gossip

Su Paolo e Clizia e sul loro amore ci sono stati molti rumors e gossip a gogo. Dopo infiniti messaggi via Instagram, quelli visibili e aperte dichiarazioni finalmente si rivedranno? In seguito alla dichiarazione rilasciata da Ciavarro a Pomeriggio 5, il popolo del web ha accesso un’interminabile polemica. Come ha fatto Paolo Ciavarro ad arrivare in Sicilia con le restrizioni governative?

Questa la domanda che fan e pubblico da casa si chiede. Abile dribbling di Paolo Ciavarro che glissa sulla domanda e si sofferma sulla data in cui potrà riabbracciare Clizia.

Paolo Ciavarro riabbraccerà Clizia Incorvaia? L’incontro è attesissimo

L’incontro tra Clizia e Paolo è attesissimo dai fan che aspettano con ansia che la coppia scoppiata dagli eventi possa riformarsi a breve. Paolo e Clizia hanno dichiarato che la lontananza non ha fatto altro che avvicinarli di più. Detto ciò, anche il gossip attende l’incontro 3.0 tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Vediamo cosa ha detto Ciavarro sulla questione incontro.

L’incontro di Clizia e Paolo sarà tramesso a Live – Non è la D’Urso?

A Pomeriggio 5 Paolo Ciavarro dichiara quanto segue da Barbara D’Urso: “In questo momento mi trovo in Sicilia… ma non sono con Clizia, devo fare alcuni giorni di quarantena prima di vederla. La rivedrò il 24 maggio”. La domanda sorge spontanea, perchè il caso vuole, che la data dell’incontro tra i due piccioncini, coincide anche con la messa in onda di “Live – Non è la D’Urso“. Gatta ci cova?

Gatta ci cova? Magari Barbara D’Urso ha in serbo qualche sorpresa per il pubblico a casa circa questo attesissimo incontro, oppure se lo lascerà scappare? Staremo a vedere.