La prudenza per il #coronavirus tocca anche i Vip. Gossip notizie ultima ora Caterina Balivo, ospite via Skype del programma “Italia Sì” condotto da Marco Liorni. La conduttrice di Vieni da me ha dichiarato che da 10 giorni non dorme più con il marito Guido Maria Brera, con cui ha 2 figli. “Cosa farete oggi a casa? Noi tra un po’ ci mettiamo a colorare un grande arcobaleno e scriveremo: “andrà tutto bene” scrive la Balivo su Instagram postando una foto che la ritrae a casa con i suoi bambini Guido Alberto e la piccola Cora.

“Con la famiglia in relax è bello. Quando ti rivedremo? Quando ci farai ancora compagnia? A presto. Spero!” , “Che bella famiglia manca il capo, forse fa la foto”, “Però Caterina non capisco perché non dormi con tuo marito, ma vivete nello stesso ambiente, scusami ma non lo capisco”, “Cos’è successo negli ultimi 10 giorni? Forse il timore di essere contagiata perché obbligata ad andare in RAI per la trasmissione. Molto comprensibile. Goditi questo tempo, non che possa essere considerata una vacanza, ma una opportunità per godere la famiglia, sì” – commentano i fan.

La conduttrice in merito all’argomento Coronavirus ha svelato le regole anti-contagio prese dalla coppia: “Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani”. E ha aggiunto: “Amore non ti vergognare, ma mi è scappata”. L’emergenza si batte anche con decisioni un po’ cho*, ha concluso.