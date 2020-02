Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, venerdì 21 febbraio 2020, nel mese della festa degli innamorati, compie 40 anni. Una maturità, dove il peso dell’età comincia a farsi sentire.

Caterina Balivo senza mezzi termini…

Al settimanale Oggi, questa settimana in edicola, la moglie di Guido Maria Brera, ha dichiarato: “Non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un *esso“.

“Voglio il terzo figlio” l’inno di Caterina Balivo

Caterina Balivo nell’intervista confessa: “Non posso fare bilanci perché sono un’irrequieta. Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo… Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari“.

Balivo: “ho un marito che dice no!!” e lei…. Vieni da Me!!!

Caterina Balivo e Guido Maria terzo figlio in arrivo? Dalle dichiarazioni della conduttrice televisiva sembrerebbe proprio di no. La conduttrice di Vieni da me ha paura di essere tradita? «Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto e (a vincere è, ndr) la testa, perché ho un marito che dice no» – sono le parole della Balivo. Vincerà la testa o il cuore?