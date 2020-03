Caterina Balivo scoppia in lacrime, Vieni da me sospeso

Vieni da me sospeso! Il Coronavirus ferma Caterina Balivo. Palinsesto stravolto, causa i provvedimenti all’emergenza zona rossa da Covid-19 coronavirus in Italia. Quindi, Caterina Balivo condurrà l’ultima puntata del programma televisivo fino a domani venerdì 13 marzo 2020. A partire da lunedì 16 marzo 2020, Vieni da me di Caterina Balivo non andrà più in onda. Dopo l’annuncio della sospensione delle trasmissioni televisive Mediaset (come Domenica Live, Verissimo e #CR4 La Repubblica delle donne), in casa Rai anche le registrazioni di Soliti Ignoti-Il ritorno programmate per oggi, mercoledì 12 marzo 2020, sono state annullate.

La pandemia da coronavirus ferma anche Caterina Balivo

Al posto di Caterina Balivo, La vita in diretta

Sempre causa causa Covid-19 in casa Rai è stato sospeso Detto Fatto condotto Bianca Guaccero. Nel cast del programma tv è stata trovata positiva al test Sars-Cov-2 una persona, per quanto emerso a questo momento, la persona positiva, dovrebbe essere una truccatrice.

Dunque, al posto di Caterina Balivo, dalle 14.00 arriva La vita in diretta condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Dunque da lunedì, Lorella Cuccarini e Alberto Matano con La vita in diretta in onda dalle 14.00 alle 15.40, e dalle 16.50 alle 18.40. Il tutto da tenere presente con il beneficio dell’inventario.