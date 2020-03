View this post on Instagram

Vedi Carla , non è stato uno scherzo di cattivo gusto, questo , non sarebbe grave , scherzare , se si fosse trattato di uno “ scherzo”. Tu già hai scherzato parecchio , su cose molto serie. La liberazione di Battisti , che forse per te era un cantante, per noi un terrorista. Scherzare , sul soffocamento di una persona, non è una semplice battuta venuta male ,ma semmai arroganza di credersi immune . Il senso di derisione lo percepiscono ancora oggi i nostri connazionali in Inghilterra quando in metro’ , pub , posti di lavoro o nei posti pubblici indossano responsabilmente guanti e mascherine. A noi dicevano che servivano solo per non infettare gli altri ma non per non essere infettati e quelli che le mettevano come me venivano trattati come appestati, mentre in realtà proteggendo gli altri , proteggevano anche se stessi , perché prendevano coscienza del fatto che nessuno è immune. Quello che infastidisce del video ,con la presa in giro di quello che muore soffocato e’ molto probabilmente il tuo modo di considerare la vita altrui e come hanno pensato in molti “ il problema non è mio”. A parte l’umorismo , a dir poco “nero “ che c’è dietro il problema è pensare che ci siano caste e persone a cui non capiterà. La moglie dell’ex presidente francese, non può essere così ignorante da minimizzare un virus che aveva messo in ginocchio la Cina. Ci sono scuse che si possono accettare, altre no. L’arroganza e la strafottenza , la derisione rispetto alla morte e dolore è inaccettabile . Carla magari , visto che è’ pure Italiana, farsi un giro su Google e vedere quale è la tragedia dei nostri reparti delle terapie intensive , sature di gente disperata , che non trova più i respiratori sarebbe stato doveroso. Io sono diventata integralista , sono arrabbiata e resterò per sempre arrabbiata con chi all’inizio dell’espandersi del virus irresponsabilmente ci ha riso e ha denigrato chi aveva senso di responsabilità. Ì Rompicoglioni come me , saranno anche pesanti ma servono . E non è per niente piacevole avere avuto ragione ad esserlo. Avrei preferito essere derisa da tutti . Ma il tuo non è uno scherzo di cattivo gusto è semplicemente chiaro disprezzo per il prossimo