Grande fratello news ultim’ora – La rivelazione che non t’aspetti mai da Patrick Pugliese al GF VIP. E dopo una giornata così pesante, passata all’insegna di un susseguirsi di notizie circa il coronavirus. Prima il test del coronavirus fatto a Valeria Marini. Poi la chiusura anticipata del Grande Fratello Vip, insomma una giornata tosta un po per tutti. Già ieri abbiamo visto la reazione dei concorrenti della casa GF Vip dopo il messaggio di Alfonso Signorini. Vedi il Flash Mob gli striscioni. Alcuni concorrenti vorrebbero abbandonare il GF VIP per stare vicino ai propri cari. Sarebbe legittimo.

Grande fratello vip news ultim’ora, a metterci un po di serenità ci pensa il pilastro del GF Vip 2020 Patrick Ray Pugliese

Patrick Ray Pugliese parla del figlio Leone

Grande fratello news ultim’ora – Insomma la paura da coronavirus dilaga, la pandemia è arrivata anche dentro il GF Vip. Patrick si dimostra preoccupato per la sua famiglia e intanto oggi pomeriggio in giardino parlando di suo figlio Leone con Paola Di Benedetto e altri concorrenti e ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata e da papà agli inquilini presenti. Poi ha rivelato di non riuscire più a vedere un film in santa pace, in quanto è costretto a guardare i cartoni animati.

La rivelazione di Patrick a Paola Di Benedetto

Grande fratello news ultim’ora – La stessa gli ha chiesto se abbia pensato al secondo figlio. E Patrick ha risposto di si, non nascondendo qualche perplessità: “Per ora sì. Lo vorrei, ma non vorrei avere 50 anni più di mio figlio. Già adesso ne ho 42. E sicuramente lo vorrei con Sara, la mia attuale compagna.”