Gossip, Stefano De Martino e Belen Rodriguez crisi, il retroscena sul tradimento, l’amico del conduttore di Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile spiffera tutto

Il gossip e la bufera continuano sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando agli ultimi aggiornamenti, la coppia è entrata in crisi prima che Stefano partisse per Napoli per la registrazione di Made In Sud. Prima della sua partenza i due hanno avuto una discussione talmente accesa da essere sentita anche dai vicini.

Dopodiché, secondo la ricostruzione del magazine Chi, il ballerino ha chiuso i contatti con Belen. Dopodiché la showgirl viene paparazzata prima in compagnia di Andrea Iannone, il suo ex, successivamente lei stessa fa una rivelazione su un suo amico. Il pubblico si scatena dopo aver saputo che tra Belen e l’amico che sembra essere Mattia Ferrari avrebbe potuto esserci un bacio. Tuttavia, contrariamente a quanto si è pensato fino ad ora, sembra che a compiere l infedeltà sia stato Stefano De Martino. Egli è stato si tradito, ma da un suo amico che ha fatto una rivelazione spiazzante.

Stefano De Martino tradito dal suo amico testimone: “L’ha tradita”

Belen e Stefano, clamoroso De Martino tradito

In mezzo al caos generato intorno all’ipotetico tradimento di Belen con Mattia, spunta un nuovo testimone che ha completamente ribaltato tutti i sospetti. Egli sta mantenendo l’anonimato, ma ciò che si sa è che si tratta di un amico di Stefano De Martino. Ecco la sua dichiarazione: “l’ha tradita e so anche con chi e se l’ha fatto significa che aveva le sue buoni ragioni“!

Questa affermazione è ancora da confermare, ma quello che molti si chiedono è come mai un amico dovrebbe tradire Stefano. Chi sarà questa persona? Per ora, passando dalla parte del torto, il conduttore di Made In Sud ha scelto il silenzio stampa.

Belen attacca e il popolo dei social risponde

Ricostruendo la storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a partire dalla loro precedente crisi si nota che per il ballerino non sarebbe il primo tradimento ai danni della showgirl. Lei stessa aveva rivelato che la prima volta in cui si sono separati è stato a causa di un suo tradimento. Subito dopo ha postato una frase che fa insospettire: “La verità non si può nascondere”.

Allusione al tradimento? Gli attacchi partono anche dai fan. Qualcuno commenta: “Un cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai”. Tutti, amici compresi, sembra che si stiano rivoltando contro Stefano De Martino. Quale sarà la verità? Stefano e Belen crisi passeggera?