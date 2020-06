«Quarta Repubblica» nuovo appuntamento con la puntata di questa sera in tv 1 giugno 2020 le anticipazioni e gli ospiti di oggi

Oggi lunedì 25 maggio 2020, in prima serata su Rete4 con «Quarta Repubblica». Il giornalista televisivo Nicola Porro intervista la leader della Lega Matteo Salvini sui temi di stretta attualità politica, economica e sociale, per un primo bilancio a 2 settimane dalla riapertura delle attività commerciali.

Nel corso della serata di oggi 1 giugno 2020, ampio spazio sarà dedicato all’inchiesta sul magistrato Luca Palamara che dopo un anno torna a scuotere il Csm e alla crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19. Un largo approfondimento sull’imminente riapertura dei confini regionali che scatterà per tutto il territorio nazionale il prossimo 3 giugno, con un focus sugli attacchi alla Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Stasera in Tv – A Quarta Repubblica si torna poi a parlare del caso Palamara e, in particolare, della tensione tra il leader della Lega Matteo Salvini e la magistratura, dopo le ultime intercettazioni emerse pochi giorni fa dall’inchiesta di Perugia.

Durante le tre ore di diretta, numerosi servizi e approfondimenti sulla rotta balcanica diventata via di accesso all’Europa anche per i nordafricani, sulla desertificazione dei centri storici delle città d’arte e sullo spaccio di droga che continua nonostante i controlli anti-assembramento delle forze dell’ordine.

Stasera in Tv – In studio a Quarta Repubblica tra gli ospiti della serata il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. I deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia). Emanuele Fiano (Pd). Riccardo Magi (+Europa Radicali).

Il primario di Anestesia e Rianimazione generale dell’ospedale “San Raffaele” di Milano Alberto Zangrillo, l’esperta di lavoro autonomo e presidente di CoLAP Emiliana Alessandrucci e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Francesco Maria Del Vigo.