Belen e Stefano crisi svelata a Uno Mattina a In Famiglia Gianni Ippoliti e Tiberio Tinperi hanno fanno ironia sulla coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finiti nel bel mezzo di una bufera mediatica a causa della loro sorprendente crisi. I due, infatti, si erano riavvicinati e sembravano essere più forti di prima anche grazie all’amore per il piccolo Santiago.

Tuttavia, la crisi scoppia, i due hanno un’accesa discussione nel loro appartamento, facendosi sentire anche dai vicini. Dopodiché De Martino se ne va di casa e Belen si consola con “un amico”. Oggi, a Uno Mattina In Famiglia, l’ironico Gianni Ippoliti, spalleggiato da Tiberio Tinperi, ha tirato fuori l’ipotetica e alquanto bizzarra motivazione della crisi di Belen Rodriguez e De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelati i motivi della crisi

Belen, in un lungo video Instagram, ha confermato la crisi e ha espresso tutta la sua sofferenza per la lontananza di Stefano. Tutti hanno attribuito la colpa ad un presunto bacio tra la showgirl argentina e un amico che sembra essere Mattia Ferrari. Ma Gianni Ippoliti, leggendo la notizia su una rivista irrompe così: “in questi giorni Belen è tornata a cantare ma lo ha fatto in modo un po’ stonato ed è scoppiata la crisi“.

L’umorista non si trattiene dal commentare anche la notizia che ha fatto più scalpore: quella che ha visto l’arrivo improvviso di “un amico” nel bel mezzo della crisi tra la Rodriguez e Stefano. Ippoliti commenta: “Tra Stefano e Belen è crisi. Spunta un amico. Non si sa se l’amico è di Stefano o di Belen“. A spalleggiare il giornalista arriva prontamente anche Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti scherzano sulla showgirl e il conduttore televisivo di Made in Sud

Al siparietto di Uno Mattina In Famiglia si aggiunge anche il conduttore Tiberio Timperi. Anch’egli non tarda a dire la sua ironizzando sull’inaspettato allontanamento di Stefano De Martino dalla Rodriguez. Il conduttore, rispondendo all’affermazione di Ippoliti secondo cui la crisi avrebbe sorpreso gli spettatori, ridacchia: “Ma mica è Pasqua. Cosa c’entra la sorpresa?!”.

Ma non finisce qui, Gianni Ippoliti, continuando a scherzare su De Martino e Rodriguez, aggiunge: “Belen ha conquistato Stefano De Martino, quando lui era fidanzato con la cantante Emma Marrone, cantando come Emma“. Sulle motivazioni della separazione di una delle coppie più discusse d’Italia se ne stanno dicendo di tutti i colori. Verrà mai a galla la verità? Non resta che aspettare i prossimi pettegolezzi.