Belen Rodriguez, il dolce messaggio su Instagram allerta il gossip sulla presunta storia finita fra Belen e De Martino

Belen Rodirguez ultimamente al centro dei Gossip per la prima presunta e poi conclamata crisi con il marito Stefano De Martino. Secondo quando riportato da Oggi, la crisi sarebbe scoppiata durante la quarantena a causa del lockdown che ha costretto tutti all’estrema vicinanza e lontananza al contempo. La coppia avrebbe dato spettacolo nel condominio della zona Moscova dove vive a Milano a causa di una litigata furibonda.

Dopo soli tre giorni De Martino è dovuto partire alla volta della capitale partenopea per prepararsi alla messa in onda di “Made In Sud”, programma di cui è il conduttore. La freddezza caduta nella coppia a causa della litigata è stata quindi amplificata dalla lontananza materiale fra i due. Da questo momento in poi la coppia è entrata nel vortice dei gossip e dei pettegolezzi.

Belen Rodriguez Instagram al Miele per tre

Belen Rodriguez, il dolce messaggio su Instagram a De Martino

Da sempre amati come coppia e quindi anche molto seguiti, Belen e Stefano in questo periodo sono finiti spesso in prima pagina fra flirt presunti e motivi della separazione. Sebbene ancora la verità non si comprenda l’unica certezza sembra essere ahimè proprio la fine dell’amore tra il conduttore e la showgirl. Dall’inizio della crisi le colpe sono state addossate a De Martino ed alla sua incapacità di essere fedele.

Belen: “Il mio nuovo fidanzato naturalmente. Leggermente gay….”

Oggi però le cose potrebbero ribaltarsi. Dopo il ritorno di De Martino a Milano il 24 maggio, dove il conduttore ha continuato a mantenere le distanze con la Rodriguez limitandosi ad andare a salutare il figlio Santiago, i gossip hanno messo Belen Rodriguez al centro della crisi. Inizialmente si pensava ad un ritorno di fiamma con Andrea Iannone, come riporta il settimanale Oggi, in seguito alla bella showgirl è stato imputato anche un flirt con Mattia Ferrari.

Quest’ultimo noto imprenditore, fondatore e socio della Arnold Creative Communications è stato più volte visto in compagnia della Rodriguez anche in occasione di una festa con tanto di mascherina proprio a casa della showgirl. Quest’ultima ha risposto subito ai paparazzi incuriositi presentando, con una stories su Instagram, il suo nuovo fidanzato Mattia Ferrari così: “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente. Leggermente gay….” .

Belen su Instagram: “Quiero Miel”

Dopo la conferma dell’avvenuta separazione, al momento temporanea, la Rodriguez da sempre molto presente sui social, non ha abbandonato i suoi fan nemmeno in questi momenti tristi per lei. La showgirl ha continuato infatti a postare scatti della sua quotidianità. Negli ultimi giorni sono apparsi sul profilo Instagram della Rodriguez dei messaggi a dir poco ambigui, apparentemente destinati solo a lei.

Giorni fa, infatti, abbiamo letto sul suo profilo Instagram una poesia in lingua spagnola, oggi appare lo scatto di tre cucchiaini di miele con la didascalia: “Quiero Miel”.

Messaggi d’amore e di passione

Apparentemente senza destinatario questi messaggi inviano però dei pensieri molto chiari della showgirl. Messaggi d’amore e di passione che siano destinati al giovane imprenditore Ferrari? No. Al suo ritorno di fiamma Andrea Iannone? Neanche. Se la rottura sino ad oggi sembrava temporanea ora forse le cose stanno cambiando.

Cupido ha colpito nuovamente il cuore della bella showgirl argentina che con il messaggio su Instagram manda un chiaro messaggio? Belen e De Martino sono tornati insieme? C’è una forte possibilità che la crisi sia stata solo passeggera…